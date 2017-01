Misstänkt våldtäkt mot tonårsflicka

En tonårsflicka misstänks ha blivit våldtagen av tre män under nyårsnatten.

Polisen fick uppgifter om överfallet vid 04.15 på nyårsdagens morgon. En tonårsflicka uppgav då att hon blivit våldtagen utomhus vid 03-tiden under natten, av tre olika män, i Åtvidaberg, Östergötland.

Polisen skriver via sin hemsida:

"Tre olika gärningspersoner ska ha varit delaktiga i övergreppen och flickan ska ha varit bekant med de utpekade gärningspersonerna. Ärendet utreds fortfarande med det är i nuläget inte att betrakta som en gruppvåldtäkt."

"Det är inte att betrakta som en gruppvåldtäkt"

– Det är en flicka som är i tonåren, och hon är under 18 år. Hon har kontaktat oss med hjälp av en bekant, vid 04.15 på natten. Det ska ha inträffat utomhus i Åtvidaberg, säger Fredrik Kliman, presstalesperson vid polisen i Östergötland.

Kliman fortsätter:

– Det är alltså tre olika gärningspersoner hon har pekat ut. Hon är på något sätt bekant med de utpekade gärningspersonerna. Det är inte att betrakta som en gruppvåldtäkt, det är andra typer av handlingar, även om det är tre misstänkta gärningspersoner.

Tre män gripna för våldtäkten

Vid 05-tiden på söndagsmorgonen kunde polisen gripa tre män. De ska vara mellan 16 och 25 år gamla.

– Eftersom flickan varit bekant med dem har de inte varit helt okända för henne, det underlättar. Vi kunde en kort stund efter att vi kommit till platsen gripa tre personer.

Våldtäkten ska ha inträffat inne i Åtvidaberg, men mer ingående vad "utomhus" betyder kan polisen inte gå in på.

– Jag kan inte gå in på exakt hur det här ska ha gått till. Vi arbetar fortfarande med ärendet. Det är väl så att … det är inte att betrakta som ett överfall, säger Fredrik Kliman vidare.

"Flickan har genomgått medicinsk undersökning"

– Jag vill inte gå in för mycket på detalj. Man kan säga att det har skett i tätorten Åtvidaberg.

"Polisen genomför förhör och har beslagtagit föremål för spårsäkring. Ytterligare teknisk undersökning genomförs under morgonen och avspärrningar har upprättats. Flickan har genomgått medicinsk undersökning på sjukhus och förhör har hållits med henne under morgonen", skriver polisen via sin hemsida.