Misstänkt för inblandning i attack har bott i Sverige

En av de misstänkta för knivdådet i Åbo har bott i Sverige under flera år, skriver DN. Foto: ARI MATTI RUUSKA/TURUN SANOMAT / EP / EPA TT NYHETSBYRÅN

Den unga mannen är en av fyra misstänkta och häktade för inblandning i terrordådet i Åbo, Finland där två kvinnor dog efter att ha blivit knivhuggna. Men exakt vad hans roll ska ha varit är ännu inte känt.

Svensk polis har haft i uppdrag att utvisa pojken sedan 2015. Exakt vad han gjort i Sverige är ännu inte känt, men han kom som 14-åring från Marocko där han levde som gatubarn.

I maj 2013 sökte han uppehållstillstånd i Sverige men efter bara en månad avskrev Migrationsverket ansökan. Alla ansökningar sedan dess har avslagits, skriver DN.

Polis vid häktningsförhandlingarna i Åbo på tisdagen. Foto: TOMI HÄNNINEN / /IBL NEWSPIX24.COM

Han har vid flera tillfällen vädjat om att få stanna till Migrationsverket med anledning av hans liv på gatan i Marocko, där han enligt egen utsago ska ha våldtagits av andra ungdomar. Han ska inte heller ha kunnat bo hemma hos sin egen familj på grund av att hans mamma slagit honom om han kommit hem utan mat eller pengar.

Har bott på flera HVB-hem

Han har haft flera olika HVB-boenden som han avvikit från, bland annat i Västerbotten och i Småland.

I utredningen kring terrordådet i Åbo finns det ytterligare svenskkoppling. En annan person som först anhölls ska också ha bott i Sverige och sökt uppehållstillstånd. Mannen har släppts men ska enligt uppgifter vara bekant med den huvudmisstänkta mannen Abderrahman Mechkah, skriver DN.

Abderrahman Mechkah, 18 är misstänkt för två mord och åtta mordförsök genom terrorism. Under tisdagens häktningsförhör erkände han handlingarna men nekar till mord. Han var själv inte på plats under de stängda förhandlingarna, utan medverkade via videolänk från sjukhuset där han fortfarande vårdas för skottskador i benet han fick av polis vid gripandet.

Sammanlagt var det tio personer som höggs ner på fredagen – åtta kvinnor och två män. Två kvinnor avled. Finsk polis tror att de misstänkta riktade in sig på kvinnorna. En av de skadade är svenske Hassan Zubier från Märsta, som knivhöggs när han försökte hjälpa en skadad kvinna. Hon dog i hans armar.