Minst sex döda efter regnoväder i Thailand

Monsunregnet i Thailand är ovanligt kraftigt i år – mitt under den mest populära turistsäsongen. Och översvämningarna ställer till det både för lokalbefolkningen och turisterna.

Minst sex personer har dött i regnmassorna, skriver AFP.

Det är nio provinser i södra Thailand som har härjats av kraftigt monsunregn i närmare en vecka. Vägar har förvandlats till kanaler, tågspår har sköljts i väg, flyg har blivit försenade och skolor har hållits stängda.

Sammanlagt har minst 120 000 hushåll i de nio provinserna drabbats.

Bara i provinsen Phatthalung har 507 byar svämmats över, skriver Bangkok Post. Drygt 58 000 personer i drygt 29 000 hushåll påverkas.

Flooding at Thung Song Railway Station in Nakhon Si Thammarat is disrupting trains on the Southern Line (Via @ittipatNOW26) #Thailand pic.twitter.com/Lbnq8cB9Tn