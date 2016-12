Minst 23 personer döda i bilbomber

15 av offren ska vara civila och ha dödats vid en marknad, rapporterar BBC, och hänvisar till uppgifter från den irakiska armén. Bilbomberna detonerade i ett område som i början av november återtogs av specialstyrkor. Irakiska armén har inte uttalat sig om det handlar om självmordsbombare.

IS, Islamiska Staten, ska dock ha uttalat att tre anhängare sprängt sig själva och dödat minst 20 "avfällingar" och förstört ett antal militärfordon, rapporterar kanalen.

Svarade med bomber från flyg

Som ett svar på den blodiga attacken fällde irakiskt flyg bomber över jihadistkontrollerade områden i staden, enligt kanalen.

En styrka om runt 50 000 man, som involverar bland annat irakiska armén och kurdiska peshmerga, deltar i offensiven för att försöka driva ut IS ur staden, enligt kanalen.

Efter att offensiven inleddes under hösten har styrkorna mött motstånd i form av bland annat självmordsbombare och eld från krypskyttar.

Många dödade i slaget om Mosul

IS intog staden under sommaren 2014, och platsen har kallats för IS sista fäste i Irak. Då offensiven inleddes beräknades IS ha haft omkring 4 000 man i staden. I staden ska även omkring en miljon civila ha funnits.

Priset för att försöka ta tillbaka staden har varit högt. I början av december uppgav en talesperson för peshmerga till nyhetsbyrån AFP att 1 600 kurdiska soldater hade dödats sedan operationen inleddes.