Ministern vägrade lyda Trumps förbud – sparkas

Donald Trumps dekret om 120 dagars flyktingstopp och 90 dagars visumstopp till USA för människor från sju huvudsakligen muslimska länder har väckt stor ilska världen över.

Tusentals demonstranter har tagit sig till landets stora flygplatser för att visa sitt missnöje mot beslutet.

Även den tillförordnade justitieministern Sally Yates reagerade på inreseförbudet. Yates är utsedd av Obama-administrationen och var tänkt att sitta kvar som ersättare till Obamas justitieminister Loretta Lynch, i väntan på att senaten ska godkänna Trumps kandidat till justitieministerposten.

Men så blev det inte. New York Times publicerade ett brev där Sally Yates skriver till justitiedepartementets jurister att de inte ska försvara Donald Trumps exekutiva order om nya inreselagar.

– Mitt ansvar är att se till att ståndpunkten för det amerikanska justitiedepartementet inte bara är juridiskt försvarbar, utan också ska se till att den på bästa sätt förhåller sig till hur lagen är skriven efter att ha beaktat all fakta, skriver hon i brevet.

Och Trumps reaktion på Yates kritik lät inte vänta på sig. The Guardian meddelade under natten mot tisdagen att Trump sparkar Yates och ersätter henne med Dana Boente på grund av Yates har "förrått justitiedepartementet".

– Jag är hedrad över att tjäna president Trump, sade Boente enligt Vita husets pressmeddelande.

Boente har redan sagt att han försvarar Trumps order om nya inreselagar:

