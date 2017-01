Foto: Olivier Douliery / ALL OVER PRESS/ALL OVER PRESS ZUMA PRESS

Donald Trumps dekret om 120 dagars flyktingstopp och 90 dagars visumstopp till USA för människor från sju muslimska länder har väckt stor ilska världen över.

Tusentals demonstranter har tagit sig till landets stora flygplatser för att visa sitt missnöje mot beslutet.

Även den tillförordnade justitieministern Sally Yates reagerar nu på inreseförbudet. Yates är utsedd av Obama-administrationen och sitter kvar som ersättare till Obamas justitieminister Loretta Lynch, i väntan på att senaten ska godkänna Trumps kandidat till justitieministerposten.

New York Times har publicerat ett brev där Sally Yates skriver till justitiedepartementets jurister att de inte ska försvara Donald Trumps exekutiva order om nya inreselagar.

Sally Yates var tillförordnad justitieminister. Foto: / USDOJ

– Mitt ansvar är att se till att ståndpunkten för det amerikanska justitiedepartementet inte bara är juridiskt försvarbar, utan också ska se till att den på bästa sätt förhåller sig till hur lagen är skriven efter att ha beaktat all fakta, skriver hon i brevet.

Och Trumps reaktion på Yates kritik lät inte vänta på sig. The Guardian meddelade under natten mot tisdagen att Trump sparkar Yates och ersätter henne med Dana Boente på grund av Yates har "förrått justitiedepartementet".

– Jag är hedrad över att tjäna president Trump, sade Boente enligt Vita husets pressmeddelande.

Boente har redan sagt att han försvarar Trumps order om nya inreselagar:

The new Acting Attorney General, to me just now, on whether he'll enforce the immigration order. pic.twitter.com/Mcll4z6ish — Matt Zapotosky (@mattzap) 31 januari 2017

Strax därefter avslöjade CNBC att även Daniel Ragsdale, som har lett tull- och immigrationsmyndigheten, ersätts. Thomas Homan, som de senaste fyra åren har haft en nyckelposition i arbetet med att identifiera och arrestera människor som olagligen uppehåller sig i landet, tar över i stället.

BREAKING: President Trump appoints Thomas Homan as acting Immigration and Customs Enforcement director, replacing acting director Ragsdale — CNBC (@CNBC) 31 januari 2017

Obama hyllar demonstranterna

Nu sällar sig tidigare presidenten Barack Obama till kritikerkåren. I sitt första uttalande sedan han lämnade presidentämbetet den 20 januari fördömer han inreseförbudet - och hyllar demonstranterna.

Uttalandet har skrivits av Obamas talesperson Kevin Lewis och publicerats på dennes Twitter-konto.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX — Kevin Lewis (@KLewis44) 30 januari 2017

"Medborgare som utövar sin konstitutionella rätt att samlas, organisera sig och göra sina röster hörda inför sina valda makthavare är precis vad vi kan förvänta oss att se när amerikanska värderingar står på spel", står i telegrammet.

Det fortsätter:

"Presidenten (Obama reds anm) motsätter sig fundamentalt tanken att diskriminera människor utifrån tro eller religion".

Vita huset: Kritiken "överdriven"

På måndagen lämnade också staten Washington - som USA:s första - in en stämningsansökan mot Trump i ett försök att blockera presidentens beslut i domstol.

– Ingen står över lagen, inte ens presidenten. Och i rättssalen är det inte den mest högljudda rösten som vinner, det är konstitutionen, säger Bob Ferguson, demokrat och statsåklagare i Washington.

Men Donald Trump vägrar backa och menar att det amerikanska folket står bakom honom i beslutet porta människor från Syrien, Iran, Irak, Jemen, Libyen, Somalia och Sudan från USA. Trump twittrade:

Dana Boente.

The Democrats are delaying my cabinet picks for purely political reasons. They have nothing going but to obstruct. Now have an Obama A.G. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 januari 2017

Vid en presskonferens i Vita huset på måndagseftermiddagen försvarade Donald Trumps presschef Sean Spicer beslutet – och menade att kritiken var "överdriven och utan proportioner".

– Presidenten har skrivit under två dekret för att se till att Amerika hålls säkert från de som vill skada oss. Det här fokuset på att säkra våra gränser var en stor del av det som presidenten kampanjade för, och nu gör han exakt det som han sa till det amerikanska folket att han skulle göra. Presidenten kommer alltid sätta säkerhet och välstånd för vårt land först, säger Sean Spicer.

Han fortsatte:

– Vi kommer inte vänta tills vi blir attackerade. Presidenten agerar proaktivt, det är enda sättet att vara före hoten. Ingen vet när nästa hot kommer, så det bästa du kan göra är att se till att vara först. Presidenten kommer göra allt han kan för att bevara Amerikas säkerhet.

Trump diskuterade med Jordanien

Under presskonferensen meddelade Sean Spicer dessutom att Trump och Jordaniens kung Abdullah talats vid i telefon under helgen och att de då bland annat diskuterat situationen i Syrien samt konflikten mellan Israel och Palestina.

Donald Trump har även bjudit in den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu till Vita huset onsdag 15 februari.