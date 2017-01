Miljardkravet bakom stängda dörrar

Den så kallade försvarsgruppen, som består av företrädare för S, MP, M, C och KD träffas under måndagen i ett stängt rum i restaurangen på Högfjällshotellet i Sälen, där Folk och försvars rikskonferens just nu pågår.

Eftersom varken Liberalerna eller Vänsterpartiet står bakom den försvarsuppgörelse som nu gäller deltar de inte i samtalen. Sverigedemokraterna är inte heller inbjudna.

Men Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna kommer gemensamt att rikta nya miljardkrav mot försvarsministern, erfar Expressen.

– Vi behöver lägga till rejält med pengar. Försvarsmakten borde få ett uppdrag att titta på 2017, 2018, 2019 och 2020 och svara på frågan vad som behöver göras för att stärka försvarsförmågan. Hur mycket pengar krävs? säger Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson.

– Verkligheten tvingar fram ytterligare satsningar på försvaret, fortsätter Moderaternas försvarspolitiska talesperson Hans Wallmark.

Försvarsminister Peter Hultqvist har å sin sida för avsikt att informera om den nya försvarsberedningens sammansättning och kommande arbete.

När statsminister Stefan Löfven på söndagen talade på rikskonferensen poängterade han gång på gång vikten av samarbete och samsyn när det gäller försvars- och säkerhetspolitik. Men samtidigt kallade han allianspartiernas nya miljardkrav för "anslagsbingo".

– Är det något mer vi behöver göra så ska vi naturligtvis diskutera det, men att börja med en tre fyra olika miljardbelopp är inte konstruktivt.

Den politiska försvarsstriden handlar om huruvida det ska tillföras nya pengar under innevarande försvarsbeslutsperiod. Några sådana löften vägrar Stefan Löfven att ge.

– Det vi ska diskutera är vår försvarsförmåga.

Moderaternas andra vice ordförande Elisabeth Svantesson anklagade under söndagskvällen statsministern för att inte ta frågan om det försämrade säkerhetsläget på allvar.

– Moderaterna är tydliga med att vi vill stärka resurserna till försvaret. Att statsministern väljer att använda ordet bingo är nedsättande i en sådan viktig fråga.

Under sitt besök i Sälen varnade Stefan Löfven på nytt för Rysslands president Vladimir Putin.

Det kan inte uteslutas att han försöker påverka den svenska valrörelsen 2018, enligt statsministern.

– Det är ju uppenbarligen dokumenterat i USA hur det gått till där.

Lösningen stavas bättre teknik – och ett högre medvetande, enligt statsministern.

– Vi behöver höja kompetensen och bli varse vad som är sann information och inte sann information, sade statsministern.

På en fråga om det i dag pågår några påverkansförsök mot Sverige svarade han:

– Jag kan inte gå i god för att det inte pågår.