Militären överraskad av Trumps trans-besked

"Vi kommer fortsätta att behandla vår personal med respekt", skriver Joseph Dunford, marinkårens kommendant i Joint Chiefs of Staff, i ett utlåtande.

Det oväntade beskedet chockade många människor världen över – inte minst de 15 000 transpersoner som redan arbetar inom den amerikanska armén, skriver den brittiska tidningen The Express.

"Efter konsultation med mina generaler och militära experter, vänligen var medvetna om att den amerikanska regeringen inte kommer acceptera eller tillåta transpersoner att tjänstgöra i någon del av den amerikanska armén. Vår militär måste vara fokuserad på beslutsam och överväldigande seger, och kan inte tyngas ner av de enorma medicinska kostnader och störningsmoment som transpersoner i militären skulle innebära. Tack", skriver den amerikanska presidenten på Twitter.

Donald Trump talar i Suffolk County, New York, den 28 juli. Foto: JUSTIN LANE / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Försvarstopparna överraskade av beskedet

The Joint Chiefs of Staff, ett råd som består av försvarschefen Martin Dempsey, vice försvarschefen James A. Winnefeld. Jr, samt de fyra försvarsgrenarna under USA:s försvarsdepartement, var inte medvetna om beslutet när Trump offentliggjorde det på Twitter. Det uppger tre källor ur det amerikanska försvaret för CNN.

Foto: JACQUELYN MARTIN / AP

Jospeh Dunford, marinkårens kommendant och ledamot i rådet, dementerar nu delvis Donald Trumps hårda utspel. Han meddelar att det inte kommer ske några förändringar i policyn fram till att presidentens linje har tagits emot och bearbetats av den amerikanska försvarsministern, James Mattis.

"Under tiden kommer vi fortsätta att behandla vår personal med respekt", skriver Joseph Dunford i ett meddelande som fångats upp av CNN.

"Lika viktigt, med tanke på nuvarande strider och de utmaningar vi står inför, är att vi fortsätter att behålla koncentrationen på att utföra våra tilldelade uppdrag", fortsatte Dunfords meddelande.

Donald Trumps tweets publicerades en dryg månad efter att försvarsministen, James Mattias, meddelat att han under sex månader ska titta närmare transpersoners framtid i den amerikanska militären.

John McCain: "De har begått ett misstag"

En källa ur det amerikanska försvaret uppger för CNN att försvarsministern uppmärksammats på Trumps planer – men senatorn och republikanen John McCain menar att ministern tog emot nyheten med förvåning:

– Jag tror att de insåg att de har begått misstag. Rent allmänt ska du konsultera försvarsministern innan du tar ett beslut som har med nationens försvar att göra, sade McCain och fortsatte:

– Jag vet vad Mattias sa. Han ville slutföra sina undersökningar och blev överraskad.