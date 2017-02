Det var vid 10-tiden på fredagen som mannen försökte ta sig in i butik på museet Louvren i Frankrikes huvudstad Paris. Enligt nyhetsbyrån Reuters hade han två ryggsäckar med sig. Enligt den franska polisen ska ryggsäckarna dock inte ha innehållit några explosiva ämnen, något man befarade först.

Mannen gick till attack mot en fransk militär som i sin tur öppnade eld och avlossade fem skott. Enligt polisen var ska mannen ha viftat med machetes och skrikit "Allahu akbar" ("Gud är större") när han gick till attack mot militären.

Enligt den franska tidningen Le Figaro träffades mannen av skotten. De träffade honom i magen och ena benet och skadorna betecknas som allvarliga. Även militären ska ha fått en lindrig huvudskada i tumultet, rapporterar nyhetsbyrån AP.

En amerikansk turist som besökte museet vid tillfället berättar hur sirenerna plötsligt började tjuta och hur nödutgångar plötsligt öppnades upp från marken.

"Fyra beväpnade vakter hoppade sedan ut utanför ingången till pyramiden och började leta efter något", skriver turisten på Twitter enligt The Independent.

Både museet och en intilliggande shop har evakuerats och spärrats av av polis till följd av händelsen och inga tåg stannar tills vidare vid tunnelbanestationen Palais Royal – Musée du Louvre.

Patrullerande militärer i Paris infördes efter terrordåden 2015 och 2016.

