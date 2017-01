Ledningen för den brittiska underrättelsetjänsten MI6 har tagit avstånd från det arbete som den tidigare agenten Christopher Steele har utfört när han sammanställde ofördelaktiga uppgifter om Donald Trump. I hans rapport framkom bland annat obekräftad information om att Ryssland hade inspelningar av Donald Trump från ett påstått möte med prostituerade på ett lyxhotell i Moskva.

Enligt The Sun ska uppgifterna om att Steele tagit sig an uppdraget att gräva fram uppgifter om Trump ha gjort chefen för MI6, Alex Younger, rasande.

"Skulle aldrig ha tagit jobbet"

En källa uppger för tidningen:

– Chris skulle aldrig ha tagit på sig det här jobbet. Det hade förr eller senare kommit ut, liksom att han var inblandad i det, och det är mycket pinsamt för säkerhetstjänsten.

Vissa av hans kolleger uppger enligt tidningen att Steele borde ha gjort klart att det inte fanns några bevis för uppgifterna om Trumps möte med prostituerade.

– Det finns hundratals FSB-killar i hela världen för tillfället som säger alla möjliga saker, av olika skäl, uppger källan.

Försvann från bostaden

Sedan den förre agenten Christopher Steele, som driver en privat firma i London, avslöjades som författare till rapporten har han övergett sin bostad i Surrey i södra England. Han bad sina grannar se efter hans katter och försvann sedan, enligt flera brittiska tidningar. Sedan dess vet ingen vart han befinner sig.

Enligt The Guardian har dock andra av hans tidigare medarbetare sagt att han är en väldigt trovärdig person. En tidigare tjänsteman vid brittiska UD, som känt Steele i 25 år, hävdar att påståendena om att Steeles arbete är fejk inte stämmer.

– Chris är en erfaren och väldigt välmeriterad yrkesperson. Han är inte typen som bara skulle vidareförmedla skvaller, säger han.

Han säger också:

– Den starkaste anledningen till att lita på rapporten är att personer vid underrättelsetjänsten i USA tar det på allvar. De blev tillräckligt övertygade av författarens bakgrund för att informera både presidenten och den tillträdande presidenten.

Arbetade med giftmordet

Steele var under sin tid som MI6-agent posterad i Ryssland under två år och var en av underrättelsetjänstens specialister på Ryssland, även om han under perioder arbetade med andra områden. Den tidigare MI6-chefen John Scarlett vände sig till Steele efter mordet på agenten Alexander Litvinenko i London. Steele ska då ha varit den som kom fram till att mordet hade beställts av Ryssland, skriver The Guardian.

Donald Trump och Ryssland har avfärdat uppgifterna i Christopher Steeles rapport och kallat det för påhittade nyheter.