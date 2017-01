På onsdagen undertecknade USA:s president Donald Trump beslutet om att inleda bygget av muren längs den mexikanska gränsen. Trump försäkrade även att han ska låta Mexiko betala för det kritiserade murbygget.

Mexikos president Enrique Peña Nieto meddelade kort därpå att Mexiko inte kommer att betala för muren.

Presidenterna skulle mötas på tisdag för att diskutera handel och migration. Men på torsdagen meddelade Enrique Peña Nieto att han ställer in mötet.

Peña Nieto berättar på Twitter att han meddelat Vita huset att Mexiko inte kommer delta i det planerade mötet.

Enrique Peña Nieto skriver vidare på Twitter att han vill fortsätta upprätthålla vänskapliga relationer med USA – och nå avtal som är till fördel för båda parter.

Donald Trump kommenterade tidigare under torsdagen på Twitter att han inte ser någon mening med att möta Enrique Peña Nieto – om Mexiko inte är villiga att betala för muren.

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting.