Modellen och skådespelaren Emily Ratajkowski var på plats under modeveckan i New York. I söndags var hon på en tillställning och träffade där på New York Times reporter Jacob Bernstein.

Under samtalet kom de in på Melania Trump, varpå Bernstein kallade USA:s nya First Lady för "hooker", som betyder "hora". Enligt Bernstein själv ska det hela ha bottnat i "ogrundade rykten", men det hindrade inte historien från att bli viral.

Ratajkowski, som enligt The Independent är feminist och supportar Bernie Sanders, delade nämligen med sig av samtalet på Twitter under måndagen.

"Satt i går kväll bredvid en journalist från New York Times som berättade för mig att "Melania är en hora". Oavsett vilken politisk uppfattning du har är det viktigt att kalla detta för vad det är: slut shaming. Jag bryr mig inte om hennes nakenbilder eller sexuella historia och det borde ingen annan heller göra."

Sat next to a journalist from the NYT last night who told me "Melania is a hooker." Whatever your politics it's crucial to call this out for — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 februari 2017

what it is: slut shaming. I don't care about her nudes or sexual history and no one should. — Emily Ratajkowski (@emrata) 13 februari 2017

"Den var inte tänkt att bli offentlig"

Eileen Murphy, talesperson för tidningen, säger att man på New York Times har talat med reportern i fråga om misstaget.

– Kommentaren var inte tänkt att bli offentlig, men oavsett var det fullständigt olämpligt och det borde aldrig ha inträffat, säger hon enligt The Independent.

Även journalisten själv, Jacob Bernstein, beklagade det som inträffat på Twitter under tisdagen.

"Jag vill ta ansvar för mitt misstag. Under en fest samtalade jag och trodde att det var en privat konversation. Oavsett så fällde jag en dum kommentar om First Lady. Mina chefer har klargjort att mitt uppträdande inte höll den standard som man förväntas hålla på the Times, och jag håller med"

Huvudpersonen själv, Melania Trump, kommenterade också händelsen på Twitter under tisdagen.

"Jag applåderar alla kvinnor, världen runt, som står upp, säger ifrån och supportar andra kvinnor"