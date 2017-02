När Donald Trump svors in som USA:s president den 20 januari stod frun Melania Trump vid hans sida. Men sedan följde en tids radioskugga i New York för hustrun - som själv är ny i rollen som landets första dam.

I helgen har hon utfört sina första uppdrag i samband med att Japans premiärminister Shinzo Abe och dennes hustru Akie Abe har varit på statsbesök i Washington och Florida.

På söndagskvällen gjorde Melania Trump entré på en helt ny arena - nämligen Twitter.

På det officiella Twitter-kontot som är kopplat till USA:s första dam "Flotus" (First Lady of the United States) har flera inlägg publicerats på kort tid.

LÄS MER: Ilska mot Melania Trump på Vogues omslag

Följer bara fyra konton

Det är de första inläggen sedan installationen. Hittills står Melania Trump på fyra inlägg. Hon följs av 6,8 miljoner, men följer bara fyra konton själv - president Trumps officiella och privata konton, vice president Mike Pence samt hans hustru Karen Pence.

Twitter är inget nytt medium i familjen. Donald Trumps privata konto har över 24 miljoner följare och från den plattformen har han vid ett stort antal tillfällen gått ill ursinnig attack mot sina politiska motståndare.

LÄS MER: Melania Trump stämmer Daily Mail

I kvällens första inlägg tackar Melania Trump för rundturen som hon och Akie Abe fick i den japanska trädgården i Delray Beach, Florida.

Thank you @morikamimuseum for the inspirational presentation of your sacred gardens & life & culture in Japan. pic.twitter.com/JxfwaPjX06 — Melania Trump (@FLOTUS) 11 februari 2017

Det fortsatte med en bild från kyrkan i Bethesda-by-the-beach i Palm Springs, där Melania Trump och Donald Trump gifte sig.

Proud to share part of my family history with Mrs. Abe @BBTSchurch where @POTUS & I were married, where we celebrate and we pray pic.twitter.com/t6VfQIPHDV — Melania Trump (@FLOTUS) 11 februari 2017

I ett tredje och sista inlägg skriver Melania Trump: "Vi är ansvariga för att bygga upp värderingarna för vår kommande generation", återigen tillsammans med en bild på henne själv och Akie Abe.