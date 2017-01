Donald Trump, 70, är nu USA:s 45:e president, och när presidenten svor sin ed hade han hela familjen samlad vid sin sida. Dagen till ära bar frun Melania Trump, 46, en elegant lavendelblå dräkt med slits och stel hög krage i kashmir designad av amerikanska designern Ralph Lauren, skriver The Sun.

Till det bar presidentfrun matchande handskar i skinn och ett par pumps i samma kulör. Luggen låg mjukt svept över pannan medan resten av håret, som Melania annars brukar låta vila välfönat över axlarna, var uppsatt i en knut.

Många i sociala medier jämför nu outfiten med några av de ikoniska plagg som Jacqueline "Jackie" Kennedy burit. Inte minst från 1961 då John F. Kennedy svors in som landets 35:e president. Jackie Kennedy bar då en skimrande klänning i samma nyans, med breda axelband och vita höga handskar.

"Melania Trump ser välklädd ut i sin Ralph Lauren-dräkt. Hon bär upp en Jackie Kennedy-stil", skriver bland annat en person på Twitter.

Melania looks beautiful in powder blue today. A First Lady fashion icon. Reminds me of Jackie Kennedy, #Inauguration — RedGirl (@RedGirl1967) January 20, 2017

@MELANIATRUMP &@realDonaldTrump Melania looks beautiful & classy. Very similar to Jackie Kennedy. I love this baby blue suit. — Cynthia (@Mia0899cs) January 20, 2017

Melania Trump channeling a Jackie Kennedy vibe for inauguration day thanks to @RalphLauren. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) January 20, 2017

Enligt The Sun är det även Ralph Lauren som står bakom den kreation som Melania Trump kommer att bära senare under ceremonikvällen.

Hade med sig present

Med sig till ceremonin hade Melania Trump en present till Michelle Obama, och även paketet från det amerikanskt juvelerarföretaget Tiffanys matchade hennes mjukt blå dräkt med sin välkända turkosa omslagsfärg.

Även Donald Trump bar Ralph Lauren när han svors in som USA:s 45:e president, skriver The Sun.

I sociala medier uppmärksammades också Trumps rådgivare Kellyanne Conways färgstarka klädval. Till ceremonin valde hon en patriotisk kappa i blått, vitt och rött med väl synliga knappar från Gucci, skriver CNN. Till det bar hon en klarröd hatt med en diskret blomdetalj på sidan och röda handskar. Conway beskrev själv sin outfit som “Trump revolutionary wear” och passade på att göra en honnör när hon sa det till reportern på NBC.

kelly ann conway is giving me a Napoleon realness. #InaugurationDay pic.twitter.com/AQGMDGMxKT — DE (@delaware_gay) January 20, 2017

