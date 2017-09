– Hon måste vara beredd på att folk inte kommer ta henne seriöst på grund av makens språk och retorik, säger Laura Bushs före detta stabschef, Anita McBride till New York Times .

NEW YORK. Melania Trump tränas i rollen som First lady.

Medan Donald Trump ägnade större delen av helgen åt att bråka med den amerikanska sportvärlden reste hans fru Melania Trump för första gången ensam utomlands i rollen som First lady. Anledningen var att hon skulle delta i ett idrottsmästerskap för skadade militärer och krigsveteraner i Toronto, Kanada.

Enligt New York Times som i en lång artikel tittat närmare på Melania Trumps officiella uppdrag höll hon ett kort tal, bara 134 ord långt, där hon uppmanade de amerikanska deltagarna att ”använda sin kämparglöd och ta hem guldet”.

I artikeln försöker tidningen reda ut varför Melania Trump håller så låg profil och vilka frågor som egentligen engagerar henne. Är hon bara blyg eller motvillig till sitt uppdrag?

Melania Trump pratade om nätmobbning när hon i veckan talade inför FN:s generalförsamling. Foto: CRAIG RUTTLE / AP TT NYHETSBYRÅN

Melania Trump skyr rampljuset

Melania Trump beskrivs som ”lika försiktig som hennes man är impulsiv”. Dessutom uppger de som känner henne att hon inte är intresserad av rampljuset. Hon har fortfarande inte anställt en så kallad policy director vilket gjort att steget från idéer till aktivt engagemang försenats ytterligare.

– Det har dragit ut på tiden eftersom hon har jobbat på att försäkra sig om att den personen passar bra med resten av teamet, skriver Melania Trumps talesperson Stephanie Grisham i ett mejl till tidningen.

De få gånger Melania Trump hittills har visat sitt engagemang har valet av ämne ofta ifrågasatts. Många gjorde sig till exempel lustiga när hon första gången talade om nätmobbning – med tanke på Donald Trumps stil på Twitter. Ändå var det just nätmobbning som Melania Trump valde att prata om när hon i veckan talade inför FN:s generalförsamling.

Melania Trump tillsammans med sin make Donald Trump, USA:s president. Foto: BEBETO MATTHEWS / AP TT NYHETSBYRÅN

Anita McBride: Melania Trump kan få uppförsbacke

New York Times konstaterar att Melania Trump inte verkar ha bråttom att hitta sin nya roll, en inställning hon delar med många andra First Ladies före henne. Det dröjde nästan ett halvår innan hon ens flyttade till Washington och Vita huset eftersom hon ville att sonen Barron först skulle få gå klart läsåret i sin gamla skola i New York.

Anita McBride, som arbetade som George W Bushs frus Laura Bushs stabschef, försvarar Melania Trump. Enligt henne brukar det ta något ett år innan presidentfruarna har en klar plan att presentera. Samtidigt tror hon att Melania Trump får uppförsbacke just när det kommer till arbetet mot nätmobbningen.

– Jag tror hon måste vara beredd på att folk inte kommer ta henne seriöst på grund av det språk och retorik hennes man använder. Hon kommer inte att övertyga alla, säger McBride till New York Times.