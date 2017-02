Det var glada miner när presidentparet Donald och Melania Trump tog emot Japans premiärminister Shinzo Abe och hans hustru Akie i familjens privata residens Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida under helgen.

Det två paren anlände till solparadiset redan under fredagskvällen och började med att äta gemensam middag utomhus i den ljumma februarikvällen. Dessutom anslöt Robert Kraft - ägare till NFL-laget New England Patriots som bara några dagar tidigare vann Superbowl - till sällskapet.

Dagen efter var det dags att visa gästerna vad Florida har att erbjuda.

I ett av sina första uppdrag som USA:s första dam besökte Melania Trump och Akie Abe den japanska trädgården samt Morikami Museum i Delray Beach där de fick en detaljerad guidning genom alla växter.

Visiten resulterade i dessutom i Melania Trumps andra tweet i sin roll som första dam:

"Tack Morikami Museum för den inspirerande presentationen av er heliga trädgård och livet och kulturen i Japan."

Thank you @morikamimuseum for the inspirational presentation of your sacred gardens & life & culture in Japan. pic.twitter.com/JxfwaPjX06