Melania Trump föddes den 26 april 1970 i Slovenien. Under onsdagen firar hon sin första födelsedag som USA:s first lady – då hon fyller 47 år.

Enligt CNN firar Melania Trump sin födelsedag i Washington DC, där maken Donad Trump bor i Vita huset. Själv bor hon kvar i New York med parets 11-årige son.

Sedan Donald Trump tillträdde som president den 20 januari har den amerikanska befolkningen inte sett mycket av hustrun Melania Trump i det offentliga. Hon har hållit låg profil – och har fått kritik för det.

I stället har Trumps dotter Ivanka axlat mycket av det ansvar som kommer med befattningen first lady. Nyligen berättade brittiska Daily Mail hur detta förändrat relationen mellan de båda kvinnorna till det sämre. Enligt källor till tidningen är det "frostigt" mellan dem.

Under sitt besök i Washington DC under födelsedagen äter Melania Trump lunch tillsammans med senatorernas makar på Nationella konstmuseet, skriver CNN. Hon twittrar om besöket:

"Ser fram emot dagen lunch med senatorernas makar på Nationella konstmuseet. En underbar grupp som gör fantastiska saker för vårt land!"

Även vicepresidenten Mike Pences hustru Karen deltar på lunchbjudningen.

Looking forward to today's Senate spouses luncheon at the National Gallery of Art. A wonderful group doing great things for our country!