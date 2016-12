Mejade ner cyklist – döms för nya brott

Han var hög på amfetamin, MDMA och lugnande mediciner när han kom körande i våldsam fart i en falskskyltad Saab på Skanstullsbron i slutet av sommaren 2014. En kvinnlig cyklist hade inte en chans att väja, utan mejades ner under bilen.

Bilen klövs i två delar. Den ena delen hittades ett 50-tal meter från den andra.

Föraren, en i dag 37-årig man med ett tjockt brottsregister, smet från platsen – men greps senare hög på knark.

Kvinnan vårdades inledningsvis för livshotande skador efter kraschen – men överlevde mirakulöst.

– Uppenbarligen har jag ju varit i bilen någon gång om mitt DNA hittats där i, sa 37-åringen i polisförhör.

Vittnet: "Det sa bara swisch"

Vittnen berättade för polisen att bilen som mannen rattade – en svart Saab 9-5 av 1999 års modell – kom körande i rasande fart på Södermalm. Den stannade inte för rött ljus innan den körde upp på Skanstullsbron. Ett vittne kunde berätta att det bara sa "swisch" när den körde förbi henne. Vittnets första tanke var att bilen var en civil polisbil ute på uppdrag.

Det var när mannen i Saaben närmade sig slutet av Skanstullsbron, som han tappade kontrollen. Bilen for av vägbanan och träffade den kvinnliga cyklisten, som slungades in i ett intilliggande räcke. Bilen kraschade in i ett järnräcke – och klövs på mitten. Den bakre delen blev hängande i räcket medan den främre delen fortsatte 50 meter framåt.

Släpptes fri i februari i år

Mannen dömdes till fyra års fängelse i Stockholms tingsrätt, en dom som Svea hovrätt mildrade till fängelse i två år. Han släpptes fri den 15 februari i år.

Och den 12 oktober gjorde han sig skyldig till en ny vansinneskörning, på en vägsträcka mellan Lövånger och Skelleftehamn i Västerbotten.

Ett vittne tog då upp efterföljandet efter att ha samtalat med polisen. Han berättar för Expressen:

– Jag hade stannat vid en rastplats, och precis när jag var på väg in i bilen, så hörde jag hur den här bilen kom körande utan ljuddämpare. Det var aggressiv körning, och han växlade mellan trean och fyran, fram och tillbaka. När han passerade mig såg jag att han saknade registreringsskylt bak.

Vittnet: "Då ringde jag och informerade polisen"

Vittnet beslutade att följa efter bilen – för att få stopp på den.

– Vi kom till ett ställe som kallas Hökmarksberget, ett stigningsfält med dubbeldragna spärrlinjer. Där brände han om lastbilar och andra fordon på fel sida av vägen över spärrlinjen. Då ringde jag och informerade polisen.

Var du rädd under efterföljandet?

– Ja, att han skulle köra på någon för han körde som en biltjuv. Jag berättade för polisen hur fort det gick, och de stod i Skellefteå för att ta honom, men då vek han av mot Skelleftehamn.

Vittnet hamnade stundtals en bra bit bakom vansinnesföraren.

– På en 50-sträcka gick det säkert i 120, så jag fick hålla mig på behörigt avstånd. Han genade i innerkurvor på fel sida av vägen. Jag tänkte: Kommer det någon på fel sida så kör han ihjäl någon, det skulle bara ha blivit mos.

Dömdes till fängelse igen

Efterföljandet tog till slut stopp på en bensinmack med butik i Skellefteåhamn.

– Då var jag riktigt arg. Jag körde upp bredvid dem och vevade ner rutan. Jag sa: "Hur i helvete kör ni?" Då fick jag till svar att "vi har bråttom".

Strax därpå anlände polisen till platsen.

Så sent som den 28 december dömdes mannen till sex månaders fängelse för en rad nya brott – däribland vansinneskörningen.

Utöver vårdslöshet i trafik, fälldes han för stöld, häleri, häleriförseelse, olovlig körning, grovt brott, ringa narkotikabrott samt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.