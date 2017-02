Mätning: Moderaterna störtdyker i opinionen

Moderaterna backar kraftigt till 18,5 procent efter utspelet om öppnare förhållande till SD, den statistiskt säkerställda nedgången kan enligt Peter Santesson tolkas som en reaktion på den förändrade hållningen i synen på möjligheten att förhandla med Sverigedemokraterna.

Moderaternas utspel kom den 19 januari, och den här mätningen genomfördes mellan den 31 januari och den 8 februari 2017.

Anna Kinberg Batra. Foto: Henrik Montgomery/Tt / TT NYHETSBYRÅN

– Moderaterna har allvarliga problem i opinionen nu. Efter SD-utspelet har vi kunnat se hur Anna Kinberg Batra inte längre är en samlande ledare för alliansväljarna, och den branta nedgången för Moderaterna i februari är kvittot. SD-utspelet var ett riskabelt och kontroversiellt steg att ta, och många M-väljare har reagerat klart negativt, säger Peter Santesson och fortsätter:

Fakta/ Undersökningen S: 26,9 (+0,2)

V: 9,0 (+0,9)

Mp: 4,7 (+/- 0)

M:18,5 (-5,8)

L: 5,8 (+1,1)

Kd: 3,6 (+1,0)

C: 11,1 (+1,7)

Sd: 17,5 (+1,3) FI: 2,1 (+/-0) Övriga: 0,8 (-0,4) Osäkra: 18,3 (+ 4,5) Olika sidorna: S,V,Mp: 40,6 (+1,1) M,L,Kd,C: 39,0 (-2,0)

– Hur man ska förhålla sig till SD är en fråga där åsikterna går isär, både hos partier och väljare och för många är den känslig. Men tajmningen kan vara en faktor som bidragit till den kraftiga väljarreaktionen. Moderaternas kursändring kommunicerades bara några dagar efter Trumps turbulenta tillträde som president. Vi har kunnat se att allmänheten har oroats kraftigt av Trump och situationen i amerikansk politik.

Tomas Tobé: "Kommer försöka vända det här"

Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé kommenterade katastrofmätningen i Expressen TV.

– Vi kommer att försöka vända det här, säger han.

Trots ett tydligt besked från väljarna om SD-inviten tänker Moderaterna fortsätta driva sin nya linje.

– Vi tänker vara väldigt tydliga. Vi vill ha en alliansregering, vi vill ha en alliansregering och vi tycker inte att vi bör avstå från att driva vår politik för att Sverigedemokraterna sitter i riksdagen, säger Tomas Tobé.

Centerpartiet, med partiledare Annie Lööf, når nya rekordnivåer. Foto: Bobbo Lauhage / KAMERAPRESS.SE/IBL KAMERAPRESS.SE

Väljarna har rört sig till andra allianspartier

Huvudsakligen ser väljarna ut att ha rört sig dels till andra allianspartier, dels till gruppen osäkra som nu når höga nivåer.

Nedgången syns hos båda könen men tycks vara särskilt uttalad i storstäderna och bland män enligt Expressens/Demoskop-undersökning. De rödgröna partierna ökar något i väljarbarometern för februari och får nu sammanlagt 40,6 procent (+1,1).

Allianspartierna backar till 39,0 procent (-2,0), och därmed blir nu den rödgröna sidan återigen störst efter två månader med alliansledning. Ställningen mellan de båda blocken förblir jämn.

Moderaternas branta nedgång innebär uppgångar på mellan 1,0 och 1,7 procentenheter hos de andra allianspartierna. Störst är uppgången för Centerpartiet, som nu ökar till 11,1 procent. (+1,7).

Det är enligt Demoskops Peter Santesson den högsta nivån för Centerpartiet som uppmätts i Demoskops väljarbarometer sedan den inleddes år 1990. Ser man till de senaste månadernas ökningar har partiet särskilt gått framåt bland högutbildade och väljare som befinner sig mitt i yrkesverksam ålder, inte minst barnfamiljer.

"Det är glädjande att Centerpartiets positiva trend fortsätter. Men vi är mycket ödmjuka inför att allt avgörs på valdagen. Ingen har röstat ännu", skriver Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson i en kommentar.

"Vårt tydliga mål är en valseger för Alliansen 2018 och en ny Alliansregering. Vi behöver bryta den ökande tudelningen av Sverige, skapa bättre villkor för de jobbskapande företagen och öka tryggheten för människor i vardagen."

"Centerpartiet kliver fram med rekordresultat"

– Förändringarna på allianssidan, den moderata opinionssmällen och Centerpartiets toppnivå, innebär att opinionsläget är oklarare än på länge. Centerpartiet kliver fram med rekordresultat i mätningarna och ett starkt väljarförtroende. Moderaterna är rejält stukade, men är fortsatt det största oppositionspartiet – samtidigt framstår de nu som politiskt mer isolerade från övriga allianspartier, säger Peter Santesson.

Liberalerna gör en ökning till 5,8 procent i februari (+1,1), förmodligen till del som en av mottagarna i Moderaternas tvära nedgång. Partiets opinionsutveckling har i övrigt visat förhållandevis små rörelser under senare tid. För Kristdemokraternas del innebär månadens turbulens på allianssidan att partiet tar ett steg närmare fyraprocentsgränsen, som man ändock inte lyckas passera med månadssiffran 3,6 procent (+1,0). Även om långa perioder under fyraprocentsgränsen också syntes förra mandatperioden, har den nuvarande svackan vuxit sig jämförelsevis längre med hela 17 mätningar på rad under riksdagens spärrgräns.

Socialdemokraterna gör en liten uppgång till 26,9 procent (+0,2).

"Den här mätningen verkar vara ett tecken på att kaoset inom alliansen fortsätter och det är otydligt för väljarna hur samarbete mellan allianspartierna ska fungera. Det är ett svaghetstecken för Anna Kinberg Batra men också för alliansen som helhet. Det är hög tid att de reder ut den här frågan för väljarna", skriver Lena Rådström Baastad, S, partisekreterare i en kommentar.

Statsminister Stefan Löfven kommenterade det dramatiska resultatet i mätningen under sitt besök i Falun.

Sverigedemokraterna hämtar in delar av förra månadens nedgång och ökar till 17,5 procent under februari (+1,3).