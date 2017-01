Det var under den sista dagen av den populära BPM-festivalen i Mexiko som dödsskjutningarna ägde rum. En gärningsman ska först ha slagit till mot nattklubben Blue Parrot Beachclub: Skytten ska ha avlossat skotten genom ett öppet fönster. Kort efteråt inträffade ytterligare en skjutning på nattklubben The Jungle. Enligt de första rapporterna hade fem personer skjutits till döds, men den siffran steg till åtta vid lunchtid på måndagen. En av de dödade uppges ha varit säkerhetsvakt på en av nattklubbarna. Ett antal personer uppges även ha skadats i de båda skottdåden.

De två skottlossningarna ägde rum runt klockan tre på morgonen lokal tid och folk uppges ha flytt i panik för att undkomma kulorna som avlossades. Besökare på klubbarna berättar hur se såg döda kroppar på en av nattklubbsbesökarna för Daily News.

Skotten Jack Revill, mer känd som DJ Jackmaster, var även han på plats på en av klubbarna när gärningsmannen slog till.

"Någon har kommit in på klubben i Playa del Carmen och öppnat eld", skriver han på Twitter.

Someone has come into the club in Playa Del Carmen and opened fire. 4-5 dead and many wounded. Stay in ur fuckin hotel if you're here at BPM