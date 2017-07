Då internrevisor Anette Olofsson fick information om att generaldirektör Maria Ågren hade beslutat om avsteg från tre lagar, mejlade hon Ågren den 23 juni 2015. Syftet var att utröna om styrelsen hade fått informationen, eller om den skulle informeras.

"Jag syftar på beslut som undertecknats av dig den 11 maj, 20 maj respektive 16 juni, om avsteg från personuppgiftslagen, lag om offentlighet och sekretess samt säkerhetsskyddslagen", skrev Anette Olofsson i mejlet.

"Ska bli skönt med semester"

Svaret från Ågren kom en knapp vecka senare, den 28 juni.

"Hej Anette. Efter Almedalsveckan ska det bli skönt med semester. Jag har inte tänkt på att styrelsen borde ta del av detta."

Vidare skrev hon att hon kunde ta upp det på styrelsemötet i augusti, och att Olofsson själv kunde informera styrelsen.

Anette Olofsson var själv inte med på augustimötet, och kunde inte hitta att information om Ågrens avsteg hade tagits upp, har hon berättat i den förundersökning från Säpo som Expressen tagit del av.

Olofsson bedömde att ledningen hade accepterat en risk som kunde skada myndigheten och att det var hennes ansvar att informera de två kontaktpersoner hon hade i styrelsen: ordförande Rolf Anderberg och ledamoten Ann-Katrine Berglund.

Styrelsen hade informationen

Anette Olofsson ställde frågan om Maria Ågren hade lämnat information under augustimötet. Svaret blev att de:

"... hade fått mycket bra information och att de var väl informerade. De ansåg även att skälen var väldigt rimliga...", har Olofsson berätta för polisen.

Men för att vara säker på att ingen i styrelsen i efterhand skulle kunna säga att de inte förstod, gjorde Olofsson en tjänsteanteckning och bifogade den i ett utskick inför styrelsens oktoberstämma. Vid sammanträdet den 14 oktober 2015 hade hela styrelsen tillgång till tjänsteanteckningen, enligt Olofsson.

"Ville inte det skulle dokumenteras"

Efter sammanträdet letade hon efter någon form av dokumentation om beslutet av avstegen från lagen, men kunde inte hitta något. Hon trodde att hennes information kunde ha lagts in under punkten "aktuella frågor" men att man senare inte gått in på vad punkten innehöll, har hon berättat i förhör.

Vid möten som hon hade med företrädare för styrelsen fick hon frågor om varför "hon var så noggrann att dokumentera det hela" och hon förklarade att det var hennes skyldighet för att hon i efterhand skulle kunna visa att hon utfört sitt jobb.

För polisen har hon berättat att hennes bild var att styrelsemedlemmarna hade svårt att förstå varför saken var viktig att dokumentera.

"Anettes tolkning är att de inte ville dokumentera just för att det var så känsliga frågor", står det i Säpos förundersökning.

Vårdslöshet med hemlig uppgift

Efter en upphandling om Transportstyrelsens it-drift fick IBM ansvar för system. IMB hade flera underleverantörer i flera länder. Icke säkerhetskontrollerade tekniker i Östeuropa ska ha fått tillgång till bland annat det svenska körkortsregistret, och känslig information om vägar och hamnar i Sverige.

Maria Ågren, som inte längre är kvar vid Transportstyrelsen, fick ett strafföreläggande för "vårdslöshet med hemlig uppgift men utan uppsåt" på 70 dagsböter à 1 000 kronor, det vill säga 70 000 kronor.

Även Rolf Anderberg är nu borta från Transportstyrelsen.