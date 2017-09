Under fredagskvällen höll utrikesminister Margot Wallström, S, ett tal i FN. I talet betonade hon vikten av att världen behöver mer - inte mindre - multilateralt samarbete.

– FN är inte till för att ta oss till himlen, utan att rädda oss från helvettet, säger hon i talet.

Hon tog även upp vikten av att FN måste utvecklas.

– FN:s utvecklingsprogram måste reformeras i enlighet med 2030 agenda. Reformerna kan inte ske i isolation från varandra, folk upplever inte världen i bitar, säger Wallström.

I sitt anförande tog Wallström även att ta upp Nordkorea, Myanmar, Syrien, Sydsudan och fredsprocessen i Mellanöstern.

– Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att försöka bringa fred i mellanöstern, en tvåstatslösning är den enda lösningen på konflikten mellan Israel och Palestina, säger Wallström i talet.

Utrikesministern kommer också att prata om prioriteringarna för Sverige i säkerhetsrådet: konfliktförebyggande, kvinnor, fred och säkerhet samt FN-reform, skriver regeringen på sin hemsida.

Under veckan har även statsminister Stefan Löfven varit på plats i New York för att närvara under veckan då ledare för samtliga FN-länder samlas i New York.

Wallström kritiserade Donald Trumps anförande i FN, där han gick hårt åt Nordkorea och kallade Kim Jong-Un för "raket-mannen"

– Han hotade ju Nordkorea med att utplåna dem. Det gick ju en susning genom rummet naturligtvis, sa hon då till SR.