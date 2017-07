Marathon-löpares pengar gick till skandalomsusade LoveNepal

Trots flera avslöjanden om den svenska hjälporganisationen LoveNepals - som nu kallar sig Love and Hope - har arrangörerna av Båstad Marathon/Bjäre Challenge tagit 25 kronor per löpare i helgen för att ge bort till den skandalomsusade organisationen.

Sedan 2010 har Båstad Marathon och Bjäre Challenge varit en löparfest som dragit tusentals löpare i alla åldrar – den 1 juli hölls arrangemanget. Men alla löpare som köpt sig en plats i loppet bidrog med 25 kronor till LoveNepal, som i dag kallar sig Love and Hope.

Arrangörens pressansvarige Camilla Palmér har tagit del av både Expressens och Aftonbladets granskningar, som bland annat visar att LoveNepal fått svenskar att ge över 70 miljoner kronor baserat på lögner om att de fritar barn från bordeller i Indien och Nepal.

Det har kommit flera reaktioner och frågor till arrangörerna både innan, under och efter löparfesten – om varför löparnas pengar går till den skandalomsusade organisationen.

Barnhemmet var aldrig LoveNeapals

Expressen har bland annat avslöjat hur LoveNepal (Love and Hope) sagt sig ha räddat 34 flickor från en bordell redan 2010, för att sedan starta upp sitt första barnhem – flickorna och hemmet fanns dock redan på plats. Barnhemmet har aldrig varit LoveNepals. Och flickorna var inte från bordeller.

Dessutom har LoveNepal aldrig varit registrerade i Nepal och får alltså inte bedriva någon verksamhet där.

– Om de har sagt att de fritagit 34 barn och det resulterar i en miljon kronor i bidrag, genom att de använder just den frasen, då kan de rädda väldigt många fler. Är det inte bättre än att de säger att de gick in och delfinansierade barnhemmet och får in 10 000 kronor och inte kan rädda någon?

Det säger Camilla Palmér, pressansvarig för Båstad Marathon/Bjäre Challenge. Arrangörerna ska ha varit medvetna om granskningarna när de tog beslutet att ha dem kvar som välgörenhetsorganisation för eventet.

Så det är okej att ljuga för att dra in mer pengar?

– Om det är för ett gott syfte skulle jag säga absolut, säger Camilla Palmér.

"Reagerade direkt"

Carl Munther, på Båstads lokala tryckeri, håller dock inte med och kontaktade både arrangören och Expressen då han förstod var löparnas pengar skulle hamna. Han såg en annons för Love and Hope (LoveNepal) på jobbet.

Carl Munther reagerade direkt när han förstod var pengarna skulle hamna. Foto: Bjäreliv.se

– Då reagerade jag direkt och ringde upp, jag tänkte va fan! Jag fick tag i de som ansvarade för loppet och frågade om de verkligen kollat upp ordentligt, säger Carl Munther.

– Jag sa till dem att inte ge pengar till dem, det ser man ju direkt på siffrorna hur mycket de dragit in och hur lite som går vidare, säger Carl Munther.

Arrangören har dock valt att trots protesterna donera 25 kronor av varje löpares avgift till LoveNepal (Love and Hope). Vilket de bekräftar att minst ”ett tiotal” löpare reagerat på. På hemsidan till Bjäre Challenge står det:

”Årets välgörenhetsorganisation är Love and Hope! Love and Hope är en människorättsorganisation som kämpar mot sexhandeln med unga flickor. Under eventet går följande oavkortat till Love and Hope: 25 kronor per löpare under marathondagen.”

"Kommunikativa överdrifter"

Hur tänkte ni?

–Det har skett en hel del kommunikativa överdrifter och de säger också själva nu att det varit fel att använda sig av överdrifter, absolut, säger pressansvariga Camilla Palmér och lägger till:

– Men vilken organisation som försöker få engagemang överdriver inte lite grann?

Camilla Palmér menar att allt är den tidigare lokala samarbetsorganisationen till LoveNepals fel och att den infekterade konflikten med föreståndaren för barnhemmen i Nepal är anledningen till att allt kommit upp till ytan.

Camilla Palmér är pressansvarig på Båstad Marathon/Bjäre Challenge. Foto: Skärmdump

Granskningen handlar bland annat om hur LoveNepal bluffat att de själva fritagit barn från bordeller?

– De har aldrig stuckit under stol med att det är andra organisationer som aktiv gjort arbetet. Fram till nu har ”vi:et” varit väldigt överens om att det är ett ”vi”. Alla inblandade har varit ett ”vi”, säger Camilla Palmér.

Jag har gått igenom 800 artiklar, radiointervjuer, videoinslag och tv- intervjuer. Det är alltså ingen åsikt utan det är belagt. Vad menar du?

– Som sagt det där är en definitionsfråga. När de säger ”vi” har jag alltid tolkat in att det är systemet som LoveNepal byggt upp med andra samarbetspartner, säger Camilla Palmér som har fortsatt förtroende för Love and Hope.

"Laggt ner hela sina liv"

Hon menar att man måste tänka på att det är människor som står bakom LoveNepal och att flera sponsorer redan lämnat organisationen.

– De har lagt ner hela sitt liv, hela sitt engagemang. De har riskerat extremt mycket för att få det här till stånd för de tror på det här, säger Camilla Palmér.

Vad har du för koppling till Love and Hope? Har du jobbat för dem?

– Nej, nej. Av olika anledningar stötte jag på organisationen innan de började växa. Jag minns inte alls vilket sammanhang jag snubblade över dem, säger Camilla Palmér som berättar att hon haft kontakt med organisationen sedan 2015.

"Allt är skitsnack"

När Carl Munther, på tryckeriet i Båstad, får höra vad arrangörerna svarat blir han besviken. Han har under en lång tid följt juristen och priva-granskaren Anneli Wester på Facebook och har sett hur kritiska röster blockas och hur kommentarer med ifrågasättande tas bort.

Har du också blivit blockad?

– Nej jag har lyckats hålla tyst, för en gångs skull. Men där på deras Facebook-inlägg ser man verkligen hur de jobbar: 'nu har vi byggt en ny skola' och 'nu har vi handgripligen fritagit och köpt ut barn från bordeller'. Allt skitsnack, det är för amerikanskt på något vis, säger Carl Munther.

Fick 18 000 kronor

Expressen har inte fått svar från Bjäre Challenge/Båstad Marathon hur mycket pengar som de drog in till LoveNepal (Love and Hope) genom löparnas pengar. Förra året fick en annan välgörenhetsorganisation runt 18 000 kronor.

Expressen får efter intervjun med Camilla Palmér tag i Jens Andersson på Båstad Marathon, som tog beslut för några månader sedan att ha Love and Hope (LoveNepal) som välgörenhetsorganisation. Det visar sig att det också var den organisationen som fick de 18 000 kronorna förra året.

Expressen har inte fått svar från Bjäre Challenge/Båstad Marathon hur mycket pengar som de drog in till LoveNepal (Love and Hope). Foto: GÖRAN BUHRE / BHE

– Vi har valt att hålla inne pengarna från helgens marathon tills vi vet mer och samlat på oss information. Just nu är det osäkert, men om vi tar ett beslut om att inte ge pengarna till Love and Hope kommer pengarna gå till annan välgörenhet, säger Jens Andersson på Bjäre Challenge/Båstad Marathon.

"Tycker det är orättvist"

Carl Munther tycker det hela är orättvis och nämner en lokal hjälporganisation med full insyn och transparens, där flera på orten jobbar ideellt för att hjälpa utsatta. LoveNepal ger han dock inte mycket för efter att följt granskningarna på Facebook, Expressen och Aftonbladet.

– Jag tycker det här är fel, det är förjävligt. De sa de skulle kolla upp innan loppet, men sedan blev det inget med det, säger Carl Munther.



Expressen har sökt representanter för organisationen utan resultat. Men på sitt Facebook-konto hävdar organisationen att den blivit vilseledd av en lokal samarbetspartner och på Facebook-kontotr visar organisationen även upp en sammanställning av hur man hävdar att pengarna använts.