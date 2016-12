Många instängda i kollapsad kolgruva

Flera gruvarbetare befaras ha fastnat i en gruva som kollapsat i Lal Matia i Godda-distriktet i östra Indien, skriver bland annat Indian Express.

Uppgifter om antalet drabbade går isär. Enligt China Xinhua News har minst 35 personer skadats och ytterligare 60 befaras sitta fast.

Indian Express hänvisar till en källa som säger att det är åtta till tio fordon som har fastnat i gruvan – men andra källor säger att det kan röra sig om dubbelt eller tre gånger så många.

Hindustan Times skriver att över 40 arbetare befaras sitta fast, och att tio-tolv fordon höll på att arbeta när raset inträffade.

#BREAKING: At least 35 injured, 60 others feared trapped in coal mine collapse in eastern India (Reuters file pic) pic.twitter.com/G5diZRXmmX