Man misstänks ha dödat ovanliga fjärilar

Den tilltalade misstänks för att ha fångat och dödat två fjärilar, skriver The Telegraph.

Phillip Cullen, 57, anklagas för brott på sex olika punkter och misstänks ha fångat två fjärilar av den sällsynta och fridlysta arten Svartfläckig blåvinge. Fjärilen, som har svarta prickar på vingarna, är en av de största och mest sällsynta av blåa fjärilar.

Enligt åklagaren ska brotten ha begåtts under sommaren 2015 i Gloucestershire och Somerset i England, skriver The Telegraph. Vittnen ska då ha sett hur mannen fångade in fjärilarna innan han dödade dem för att sedan ta med dem till sitt hem i Bristol. Fjärilarna hittades efter att polisen sökt igenom hans hem i februari 2016.

Utrotades på 70-talet

Åklagaren Kevin Withey uppgav vid den första domstolsförhandlingen:

– Fjärilen utrotades i det här landet i slutet av 70-talet men återkom och är nu en skyddad art i vissa delar av landet.

Arten kom tillbaka till Storbritannien sedan ägg hämtats från Sverige för att tas in i Storbritannien och placeras ut på lämpliga platser. Sedan dess har arten förekommit i vissa delar av de södra landsdelarna, men fortfarande varit fridlyst.

Tre vittnen hördes under förhandlingen i egenskap av experter och fjärilsentusiaster. De ska samtliga nu vittna för åklagarsidan i den kommande rättegången.

Förnekar brott

Cullen förnekar samtliga sex misstankar om brott och kommer att höras vid den kommande rättegången, som inleds 16 mars. Vid den första domstolsförhandlingen fick han inte möjlighet att bemöta misstankarna, utan bekräftade bara sin identitet.

Fallet tros vara det första någonsin i brittisk rättshistoria som rör fjärilar av den speciella arten.

Om Phillip Cullen döms riskerar han bötesstraff eller fängelse, skriver The Telegraph.