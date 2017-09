Det var strax före 19 på lördagskvällen som flera personer i Örebro noterade att en okänd man rörde sig in mot stadens centrala delar – beväpnad med ett stort svärd. tumultet uppstod.

Polisen fick de första larmen 18.55 och flera patruller beordrades att försöka stoppa mannen. Tio minuter senare ställdes plötsligt en patrull som var upptagen med ett annat ärende mot den beväpnade mannen.

– Han kom gående längs en gata där patrullen befann sig. När han höjde svärdet i luften mot dem sköt poliserna ett varningsskott i luften innan mannen kastade ifrån sig svärdet, säger Jan-Åke Sjöström.

Poliserna brottade sedan ned mannen på marken och grep honom. Ingen personskadades i samband med gripandet, men polisen försöker nu utreda om han skadat någon under sin färd in mot staden.

– Vi håller på och utreder om någon annan är drabbade eller om han gjort utfall mot någon, säger Jan-Åke Sjöström.

Gripandet skedde i anslutning till Stortorget i Örebro, där det under lördagen pågår en stor rockabillyträff med aktiviteter under hela dagen. Vid 18-tiden var det cruising med gamla bilar från 1950- 60- och 70-talet, senare under kvällen kommer tre olika konserter hållas.

Det är ännu oklart vilka brottsrubriceringar som den gripne svärdmannen misstänks för.