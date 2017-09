Man knivrånades i lägenhet i Strängnäs

Gärningsmännen ska ha trängt sig in i lägenheten och hotat mannen med kniv.

En ung man knivrånades i sin lägenhet i Strängnäs under onsdagskvällen.

Polisen fick in larmet om händelsen vid klockan 18.43 och larmades till platsen, en lägenhet i Strängnäs.

En ung man ska där ha knivrånats i sin lägenhet. Två gärningsmän ska ha trängt sig in i lägenheten och hotat honom med kniv.

– När vi kom in hade gärningsmännen lämnat platsen, målsäganden lyckades under rånet ta sig ut ur lägenheten, men under tiden plockade gärningsmännen honom på diverse till hörigheter, säger Roland Lindqvist, vakthavande befäl vid polisen i Södermanland.

Ingen personson har kommit till fysisk skada i samband med rånet.

Ingen person är gripen misstänkt för brottet. Utredningsläget är enligt polisen relativt gott.

– Han har ett hum om vilka de här personerna är, säger Roland Lindqvist, vakthavande befäl vid polisen i Södermanland.