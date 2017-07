Man knivhotad och rånad på telefon och plånbok

En man blev rånad och knivhotad i Uppsala under lördagskvällen. Mannen blev besluten på sin mobiltelefon och plånbok, och efter händelsen sprang gärningsmannen från platsen.

Under lördagskvällen ringde en man i 25-årsåldern in till polisen och berättade att han blivit knivhotad och rånad på sin plånbok och mobiltelefon. Mannen ska ha fått låna en telefon av ett vittne till händelsen för att ringa in och anmäla brottet.

Händelsen inträffade på Kvarntorget i Uppsala och efter rånet sprang gärningsmannen från platsen.

– Vi tog dit flera patruller och hundar för att söka efter personen, men vi har inte lyckats anträffa gärningsmannen, säger Mikael Lindgren, RLC-befäl i Uppsala.

Man har också hållit förhör med den utsatte mannen samt flera vittnen till händelsen.

En anmälan om personrån har upprättats.

– Nu får vi se vad utredningen ger, men polisen har signalement på gärningsmannen och kommer att titta efter honom ute på spaning, säger Mikael Lindgren.