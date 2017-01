Bara det bästa är gott nog när eliten möts. Därför var det champagnehuset Laurent-Perrier, grundat 1812 och i dag rankat som ett av världens främsta, som stod för bubblorna när tidigare utrikesministern Carl Bildt i veckan gick på Davosmingel med Investors ordförande Jacob Wallenberg, Vattenfalls koncernchef Magnus Hall och styrelseordföranden Lars G Nordström.

SVT:s Brysselkorre Ulrika Bergström hamnade på samma tillställning och skrev till kollegan Erika Bjerström på Facebook:

"De envisas med att fylla på mitt champagne-glas ..Laurent Perrier by the way…"

Medlemskapet i World Economic Forum, klubben som arrangerar världens mest prestigefyllda konferens, kostar i runda slängar 50 000 dollar, motsvarande 450 000 kronor. Men det drabbar få fattiga.

Svårare är det med boendet i Davos, som i vanliga fall bara har 11 000 invånare.

Det femstjärniga Steigenberger Grandhotel Belvedere, som öppnade redan 1875, har ju bara 96 rum och 30 sviter.

VÄLBEVAKAD. Det ekonomiska toppmötet i Davos övervakades bland annat av komoulferade krypskyttar på hotellets tak.

Erbjuds lyx i överflöd

För de mångmiljardärer och stats- och regeringschefer som har turen att få plats där erbjuds en renoverad hälsoavdelning med pool, bubbelbad, massage, gym, bastu och ångbad.

I hotellets à la carte-restaurangen Bistro Voilà serveras 6-rättersmiddagar och i loungebaren Carigiet Bar är det Laurent-Perrier som gäller.

Bland de 3000 besökarna på världens mest prestigefyllda konferens finns utöver stats- och regeringschefer från hela världen även de högsta beslutsfattarna på ett antal globala storföretag – och flera av världens rikaste människor.

I Davos kan de sedan flera år tillbaka prova på "flyktinglivet". En flyktings upplevelser utgör nämligen grunden i en datorsimulator där deltagarna bland annat får krypa på händer och knän och låtsas fly från framryckande arméer.

– Ett motbjudande skådespel, hävdade förra veckan den kände trendanalytikern och författaren Gerald Celente efter att New York Times berättat om evenemanget.

Inför årets konferens presenterade organisationen Oxfam en rapport som inte direkt skapade god stämning bland dessa:

FILANTROP. Genom Hollywoodstjärnan Matt Damons ideela organisation Water-org ska 3,5 miljoner människor i utvecklingsländer garanteras tillgång till rent vatten till 2020.

Den ekonomiska ojämlikheten i världen är nu mer dramatisk än någonsin.

Åtta män äger i dag mer än de 3,6 miljarder människor som utgör den fattigaste hälften av världens befolkning. Gapet visar heller inga tecken på att krympa.

Mellan 1988 och 2011 ökade inkomsterna för världens tio fattigaste procent med bara 65 dollar per person. Inkomsterna för världens rikaste enda procent ökade under samma tid med 11 800 dollar per år – 182 gånger så mycket.

Rikast i världen är Microsoftgrundaren Bill Gates, med en förmögenhet på 84,1 miljarder dollar, enligt Forbes. Han lovade i Davos att via sin välgörenhetsstiftelse Bill & Melinda Gates Foundation skänka 100 miljoner dollar de närmaste åren för att bekämpa olika epidemier i världen.

Hollywoodstjärnan och filantropen Matt Damon, med en uppskattad förmögenhet på 100 miljoner dollar, presenterade samtidigt villkoren för ett nytt samarbete med öltillverkaren Stella Artois. Genom skådespelarens ideella organisation Water.org ska 3,5 miljoner människor i utvecklingsländer garanteras tillgång till rent vatten till 2020.

Hans skådespelarkollega Forest Whitaker, som 2007 fick en Oscar för bästa manliga huvudroll, talade i Davos om behovet av att hitta en "gemensam grund" med nya presidenten Donald Trump.

– Vi måste hitta några gemensamma nämnare.

"Donald Trump borde lyssa på Kinas president". Förre utrikesminister Carl Bildt under toppmötet i Davos.

Kina: Öka globaliseringen

Globalisering var annars huvudtemat på årets Davoskonferens.

Kinas president Xi Jinping, som i år besökte konferensen för första gången, klev kaxigt upp på scenen och överraskade världen med ett tal där han pläderade för fortsatt globalisering och utökad frihandel som den enda vägen till ekonomisk tillväxt. Ordet globalisering nämndes var femte minut i talet.

– Efter 35 års reformer har Kina blivit världens näst största ekonomi och lyckats lyfta 700 miljoner människor ur fattigdom, konstaterade han.

Och tidigare Moderatledaren, statsministern och utrikesministern Carl Bildt applåderade:

– Donald Trump borde lyssna på Kinas president.

Donald Trump, som aldrig besökt konferensen i Davos, var förmodligen det namn som nämndes oftast i korridorerna under konferensen.

Den nya presidentens tal om brutna frihandelsavtal har skrämt slag på Davosbesökarna.

En av många som varnade för ett handelskrig mellan Kina och USA var Alibaba-grundaren Jack Ma, rankad som världens rikaste kines – med en förmögenhet på 27,7 miljarder dollar.

– Ett handelskrig skulle vara en katastrof för världen, konstaterade han.

Men även Ryssland och Vladimir Putin diskuterades under konferensen. Putin, som inte heller i år var på plats i Davos, kritiserades stenhårt av bland andra USA:s avgående vicepresident Joe Biden.

Biden riktade en varning till hela världen när han pekade ut Putin som det största hotet mot den demokratiska liberala världsordningen:

– Han strävar efter att återgå till en värld där "militär makt, korruption och kriminalitet" är de dominerande krafterna.

Och så handlade det förstås om Brexit. Inför sitt framträdande i Davos i torsdags gjorde Storbritanniens premiärminister Theresa May klart att det som nu väntar är en så kallad "hård brexit", där britterna lämnar EU:s inre marknad.

Ännu ett nattsvart besked till besökarna på Davos cocktailpartyn.