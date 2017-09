Det är när jag vill ta en bild av henne när hon röker som hon säger ifrån. Lika bestämt som hon tidigare varit en hjälpsam, trevlig och intellektuell konversatör sätter hon nu tvärstopp:

– En bild när jag röker? Nej, nej, det blir inte bra, en IS som röker?

Hon knycker tillbaka nacken och skrattar:

– En rökande IS kuffar?

Hon blåser eftertänksamt ut en lång rökpelare:

– Nej, faktum är att jag inte röker, jag slutade röka för tio år sedan, men jag röker ibland med vakterna.

De känner varandra väl vid det här laget, trettioåriga May Khadad och de kurdiska soldater som bevakar henne dygnet runt.

Hon har suttit i en sluten förvaring norr om Raqqa i fyra månader, en förvaring som består av tre rum som delas av 18 kvinnor och 40 barn.

Deras män, som alla är eller har varit med i IS, har antingen dödats i strider, är kvar i Raqqa eller sitter i fängelse i nordöstra Syrien.

Runt sin vänstra handled har May ett armband som det står Bilal på. Han är en av de fängslade.

Kanske är det tankarna på honom som gör att hon trots allt står ut i förvaringen.

Foto: Magda Gad

Har tagit på sig ledarroll

May Khadad sitter inte och hänger som många andra, tyngda av en oviss framtid och förhoppningar som sprack, som när en bubbla brister och det bara blir ett klet kvar som man inte kan få bort hur mycket man än gnager. May har tagit på sig en ledarroll och talar ofta för hela gruppen när hon på sin perfekta engelska, hon har en magisterexamen i engelsk litteratur från universitetet, säger saker som att alla kvinnor i förvaringen bara vill leva i fred och att deras barn ska få gå i skola.

Hon räknar upp några av dem, nämner deras nationaliteter och vad de behöver hjälp med. Är någon gravid eller har sjuka barn tycker hon att de ska få mer hälsovård än vad de får nu.

Själv ber hon inte om någonting.

Maten som är blek av näringsbrist kommer en gång om dagen, allt annat som man kan behöva till sig själv och sina barn måste man köpa, och då måste man ha egna pengar.

Hennes fyra barn, två flickor och två pojkar, söker sig till hennes famn och busar och bråkar. Det är trångt och de små ytor som finns delas, som i ett mycket udda kollektiv.

De har alla levt i Kalifatet i Raqqa. Någon skola kunde barnen inte gå i:

– Det fanns inga riktiga skolor och skolor var också för farliga för att vara i, de bombades. Jag satt hemma med mina barn och försökte undervisa dem själv, berättar May Khadad och lägger sina händer i knät med handflatorna uppåt, som när man viker upp en bok.

Cirka 5 000 skolor har bombats under kriget i Syrien.

"De visste inte hur de skulle få mig över gränsen"

Någon skola finns inte heller här i förvaringen, där alla utom en kvinna från Libanon har fastnat i något som de inte har en aning om hur de ska ta sig ur. Bara libanesiskan har fått tillstånd från sitt land att återvända dit, men hur eller när det ska ske vet hon inte.

När kriget startade bodde May Khadad, som är syriska från Homs, i Damaskus. Hon och hennes familj var emot Assad och gick med i regimoppositionella FSA, Fria Syriska Armén.

Hennes man och hennes bror sköts till döds i strider mot syriska regimsoldater.

Det var så hon hamnade med IS i Raqqa, enligt sin historia:

– Min familj sa att det är bättre för mig om jag åker till Turkiet, men de visste inte hur de skulle få mig över gränsen. Jag hade inte ens några id-handlingar, så de skickade mig till Raqqa för att den vägen få in mig till Turkiet.

Turkiet krigar i Syrien i allians med FSA.

Hon kom till terrorväldets huvudstad 2015, som ensam änka med tre faderslösa barn.

IS intog Raqqa 2014.

– Det var inte möjligt för mig att leva som ogift i Raqqa, det är inte tillåtet för kvinnor att leva utan en man. Bilal bodde granne med mig och han började fråga om mig och mina barn. Vi blev väldigt kära. Han ville gifta sig och jag sa ja.

Foto: Magda Gad

Bilal blev stora kärleken

IS skiljer sig, bortsett från extremismen och terrorn, från den kultur som gäller generellt i länder som Irak och Syrien på flera punkter, punkter som för vissa människor kan innebära ett alternativ till utanförskap – änkor ses inte som en börda som måste tas om hand av släktingar, utan en änka blir snabbt omgift och får en ny familj, faderlösa barn stigmatiseras inte utan de får nya pappor, och vilken nationalitet eller etnicitet man har spelar ingen roll så länge man är med i IS.

Bilal blev Mays stora kärlek:

– Han är född i Marocko men levde i Frankrike. Han sa att han hade så stora problem i Frankrike att han inte såg någon annan möjlighet än att komma till Syrien. Han hade sett videos där kvinnor och barn torterades i Assad-fängelser, och han ville åka och strida mot Assad. Därför ville han vara med i IS.

När hon pratar om honom blir rösten, som annars är skarp och närmast akademisk, dröjande och varm:

– Men när han kom till IS såg han att det inte alls var någon islamisk stat, det var bara våld och bestialism, och de stred inte ens mot regimen.

Bilal Khadad hade varit med i IS i tre månader när paret träffades, men enligt May har han aldrig stridit för dem:

– Han var i ett av deras träningsläger i tre månader, han vet inte ens själv var det var. Vi försökte ta oss därifrån, han sa: “Varför ska massa utlänningar vara här och döda lokala syrier i Raqqa?” Men det var väldigt svårt att ta sig ut. IS hade en underrättelsetjänst och skickade ut spioner överallt. Till och med sådana som sa att de var smugglare var IS spioner.

"De sa att vi var otrogna"

Hennes man sattes en månad i IS-fängelse:

– De tog honom för rökning, de sa att vi är kuffar.

Kuffar betyder otrogna.

– De piskade honom fyrtio gånger, satte honom i isoleringscell i två veckor och klippte av honom hans långa hår. De sa att han inte längre är IS och det är bara IS som får ha långt hår.

Hon ser först ledsen ut för att han blev tvångsklippt, tydligen gillade han sitt långa hår, sedan flinar hon till:

– IS sa att vi kuffar. Nu säger kurderna att vi är IS! Så vad är vi, IS eller kuffar?

Det höga skrattet är fyllt av självdistans. Hon kostar på sig att skämta om det hela, och verkar stå stark i det. Kanske är det kärleken som stöttar inifrån, kanske hade hon en stabil grund från början, kanske har den väg hon gått tagit henne hit.

Oavsett vad som händer med henne framöver kommer hon stanna och vänta på sin man:

– Jag hoppas att han släpps om sex månader, han har inte gjort något, det vet alla.

Frankrike kan familjen aldrig leva i för Frankrike har upplöst mannens franska medborgarskap. Marocko vill May absolut inte till:

– De sätter alla som har varit med i IS i fängelse i tio år och jag orkar inte förlora honom igen, jag saknar honom så mycket.

Foto: Magda Gad

Kan inte vara kvar i Syrien

Syrien kan de inte vara kvar i nu när det ser ut som att president Bashar al-Assad, som är alawit, en gren av shia, kommer vinna kriget mot både de regimoppositionella och de sunniextrema terroristerna, men drömmen om Turkiet finns fortfarande kvar:

– Där kanske vi kan leva för oss själva i någon avlägsen by om vi inte pratar med någon om vårt förflutna.

IS vill hon inte ha något mer med att göra, något hon menar gäller för alla kvinnorna i förvaret, att de har valt att lämna IS för att sekten inte är vad de utgett sig för att vara:

– IS är inte alls islam, de är bara våldsamma vildar som använder islam för att nå ut i världen med sin propaganda. Det finns absolut inget hos IS för muslimer, är du muslim så kom inte hit det finns inget här för dig, är du muslim så lev enligt islam i ditt hjärta.

Hon säger att självklart är hon själv muslim:

– Vad skulle jag annars vara, kristen? frågar hon ironiskt och gör en rörelse mot sin abaya och hijab.

Sedan hänvisar hon till Machiavelli:

– Jag har läst hans bok “Fursten” om hur man ska styra för att härska och IS följer ingenting av det. De ger bara alternativet att strida för dem eller dö och de började på en gång döda människor.

"Sett videor där irakiska soldater hugger huvuden av fångar"

Hon och Bilal tillverkade en vit flagga, tog sig till en front och gav upp till kurderna:

– Kurderna här i Syrien gör inte alls som de irakiska styrkorna gjorde med IS i Mosul. Jag har sett videos där irakiska soldater hugger av armar och ben och huvuden av fångar, även av män som ser ut som små pojkar, det gör de inte här. Kurderna här tar männen till rättegång och fängelse och kvinnorna och barnen tar de hit. Jag älskar kurderna, de vill ha demokrati.

Att IS skulle kunna komma tillbaka och ta mark i Irak och Syrien efter några år, så som talibanerna gjort i Afghanistan, ser May som omöjligt:

– IS kan aldrig ha en framtid för ingen tror på dem längre. Utan civilas stöd kan de aldrig komma tillbaka och de kommer aldrig mer igen få civilas stöd. Anledningen till att de strider hårt nu är för att de vet att de inte har något annat val, att det inte finns något annat än döden för dem.

May har inte heller så mycket kvar förutom sina barn och längtan efter Bilal.

– Mamma och pappa vill inte ha kontakt, konstaterar hon och blundar.

Sedan tittar hon upp:

– Min man brukade säga: “Jag är glad för att jag kom till Raqqa för att jag träffade dig!” Det var det som var meningen med alltihop.

