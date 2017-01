1 januari, 16:15, svensk tid

Det har varit en annorlunda jul och ett annorlunda nyår.

Senaste veckan har jag rest genom tre länder i Mellanöstern.

Och nu sitter jag här, första dagen år 2017, ser ut över en häpnadsväckande skymning och kan bara konstatera exakt samma sak som jag gjorde när jag rapporterade från ett kallt Ukraina (kallt både som i väder och som i Kalla kriget) för snart ett år sedan:

"When the rich wage war, it's the poor who die."

I grunden är det samma konflikter både i Ukraina och i Mellanöstern.

Ett nytt år har inletts men inget är nytt under natthimlen.

