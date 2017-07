Irakier firar segern som utropats över IS i staden Mosul. Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN

Stora delar av Mosul har förstörts under den nio månader långa striden mot IS. Foto: FELIPE DANA / AP TT NYHETSBYRÅN

– Det vi kommer se är att det nu blir fler terrordåd i både Irak, Syrien och i väst. Det är så IS kommer verka nu när de inte behåller sitt kalifat, säger Expressens utrikesreporter Magda Gad efter nyheten.

I dag utropade Iraks premiärminister seger över terrorgruppen IS i staden Mosul – efter nio månader av hårda strider.

Expressens utrikesreporter Magda Gad har tillbringat det senaste året i Irak där hon har rapporterat från fronten.

Hon menar att dagens utropade seger över IS i Mosul inte innebär fred i varken Mosul eller Irak.

– Under den här tiden för den här militära operationen har stora delar av staden förstörts, människor har förlorat sina familjemedlemmar och hus, och de har drivits på flykt. Det är hundratusentals nu som sitter i läger, de vågar inte komma tillbaka till sina hem eftersom de inte känner sig säkra med de irakiska styrkorna, säger Magda Gad.

Irakiska styrkor firar segern efter att premiärministern utropat seger över IS i Mosul. Foto: FELIPE DANA / AP TT NYHETSBYRÅN

Civila misstänks för att ha stöttat IS

I förra veckan kunde Expressen avslöja att krigsbrott begåtts av irakiska styrkor mot fångar. Magda Gad menar att det finns en stor misstro mot styrkorna från befolkningen.

– För att utropa en seger så behöver man kunna visa de här människorna att det finns en framtid. De behöver kunna känna trygghet, och inte misstro som nu när många misstänkt för att ha stöttat IS, säger hon.

– Det finns en del av de irakiska styrkorna som anser att alla som varit i Mosul under de åren har stöttat IS eftersom de hade en chans att fly i början men inte gjorde det.

Expressens utrikeskorrespondent Magda Gad har tillbringat det senaste året i Irak. Foto: EXPRESSEN

"IS går tillbaka till sina rötter"

Hon tillägger också att det finns irakiska styrkor som hjälpt de civila i Mosul:

– De har skyddat dem med sina kroppar och gett sina liv för dem, så man kan inte generalisera. Men man ska vara medveten om att stora delar av den sunnitiska befolkningen har misstänkliggjorts. Det här måste man sluta med och hitta en försoningsprocess om man ska komma vidare.

Irakier firade segern över Mosul vid Tahrirtorget i huvudstaden Bagdad. Foto: HADI MIZBAN / AP TT NYHETSBYRÅN

Irakisk statlig tv har under dagen rapporterat att det fortfarande finns IS-krigare kvar i Mosul. Magda Gad menar att risken för terrordåd i staden inte minskar trots att staden befriats.

– Sedan städer i Syrien och Irak har befriats från IS har det skett omkring 1500 terrorattacker i städer som redan befriats. Det som händer just nu är att IS går tillbaka till sina rötter, till att vara som Al-Qaida, att de kan finnas precis var som helst och begå terror. Kriget mot dem är inte alls slut, säger hon.

"Nu blir det fler terrordåd i väst"

Magda Gad menar vidare att den största skillnaden är att IS förlorat sitt kalifat i Mosul – vilket kommer att få konsekvenser för västvärlden.

– Jag tror att det kommer bli lättare för dem att rekrytera utlänningar för att utföra terrordåd i väst. Väst har deltagit i den här militäroperationen för att driva ut IS, vilket innebär att IS kommer vilja hämnas. De anser att väst har bombat det som de anser vara sina städer.

– Nu kommer de att vilja bomba tillbaka och göra dåd i Paris och London eftersom England och Frankrike har varit aktiva i den här militäroperationen. Det vi kommer se är att det nu blir fler terrordåd i både Irak, Syrien och i väst. Det är så IS kommer verka nu när de inte behåller sitt kalifat.