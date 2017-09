Stefan Löfven och Margot Wallström är i New York för FN-veckan. På tisdagen ska Löfven träffa Trump. Foto: Pontus Höök

Stefan Löfven och Margot Wallström är i New York för FN-veckan. På tisdagen ska Löfven träffa Trump. Foto: Pontus Höök

NEW YORK. Sverige ska hjälpa USA att enas med Nordkorea.

Stefan Löfven är på plats på FN:s högkvarter i New York för generalförsamlingens årliga öppnande. I samband med detta kommer han under tisdagskvällen för första gången att träffa USA:s president under en mottagning där Donald Trump och Melania Trump står värdar.

– Det kommer att bli ett väldigt kort möte, säger Stefan Löfven. Vi ska skaka hand, säga hej och jag kommer att framhålla betydelsen av att vi har en bra relation med USA – för så är det oavsett vilken administration landet har. Om jag hinner kommer jag också att säga någonting om Nordkorea och betydelsen av att vi får en fredlig lösning på konflikten.

President Trump och flera andra har beskrivit den upptrappade konflikten mellan USA och Nordkorea och landets upprepade kärnvapentester som den allvarligaste krisen världen just nu står inför.

Löfven har erbjudit sin hjälp

FN:s säkerhetsråd röstade förra veckan igenom nya kraftfullare sanktioner mot Nordkorea – vilket fick Nordkorea att genast hota USA med ”den största smärta och det största lidande som landets någonsin genomlidit i hela dess historia".

Trump i FN under dagen. Foto: SETH WENIG / AP TT NYHETSBYRÅN

Nu berättar Stefan Löfven att Sverige erbjudit sin hjälp för att lösa krisen. Syftet är ett utnyttja att Sverige är ett av få länder med ambassad i landet och en förhållandevis god relation med diktaturen.

– Sverige har närvaro i båda Sydkorea och Nordkorea som ett av få länder. Vi är också skyddsmakt åt USA och Kanada och vår långa närvaro gör att vi har ett förtroende, säger Löfven och fortsätter:

– Vi är inte naiva – det kommer att krävas en dialog och lösning mellan USA, Kina, Ryssland och de stora spelarna. Men är det så, att vår långa närvaro som byggt upp ett förtroende, gör att vi kan bidra på något sätt i processen så vill vi göra det. Det är så vi tänker.

Nordkoreas ledare Kim Jong-Un. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

Vad kan Sverige bidra med?

– Det kan vara att upprätthålla dialogen, se till att den fungerar. Att bistå med information och kontakter. Det är ett faktum att vi har ett ganska starkt förtroende som alliansfri stat, vi har ingen annans intresse utan det är fredens intresse vi tjänar. Där har Sverige ett starkt rykte och det är viktigt.

Kommer du ta upp detta med Trump i morgon?

– Vi har tagit upp det redan med olika aktörer. Men som sagt vi får inte bli naiva och tro att vi kan lösa konflikten, det är en jättejättesvår konflikt men vi vill bidra med det vi kan. För det här kan inte få en militär lösning, det måste bli en politisk lösning.

Det är inte första gången som Sverige hjälper USA i kontakterna med Nordkorea. Foto: EXPRESSEN / SVENSKA DAGBLADET

Sverige har tidigare hjälpt USA med Nordkorea

Det är inte första gången som Sverige hjälper USA i kontakterna med Nordkorea. I maj avslöjade Vita husets dåvarande pressekreterare Sean Spicer att Sverige hjälpte till för att få loss flera tillfångatagna amerikanska medborgarna.

– Vi arbetar via svenska ambassaden för att försöka få dem frigivna, sa Sean Spicer under en presskonferens.

En svensk regeringskälla sa då till Expressen att Sverige var ”med i diskussionerna” och sågs som en tung samarbetspartner. När nyheten sedan kom att den amerikanska studenten Otto Warmbier släppts tackade USA Sverige för hjälpen. Nordkorea ska till slut ha gått med på att svenska representanter skulle få träffa amerikanen innan han släppes.

– Vi vill tacka våra internationella partners, särskilt vår skyddsmakt Sverige, för deras outtröttliga försök att få Otto Warmbier i säkerhet och att släppas fri, sa talespersonen Heather Nauert i ett klipp som spreds på Twitter.