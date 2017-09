Löfven om skandalen: "Får inte upprepas"

Statsminister Stefan Löfven har tidvis pressats hårt efter skandalen på Transportstyrelsen, som avslöjades under sommaren. På torsdagsmorgon gästade han SVT:s Morgonstudion, där han klargjorde än en gång att det har skett ett haveri:

Löfven: "har jämförts med Stig Bergling-affären"

– Vi har kallat det för ett haveri på Transportstyrelsen för det är där det här har begåtts, att man medvetet gjort ett avsteg från lagen. Det här har jämförts med Stig Bergling-affären. Det är inte det. Då hade vi en person som lämnade över handlingar till främmande makt, säger Stefan Löfven. Här har det funnits risk att det kunnat komma ut hemliga uppgifter.

Med ett år kvar till riksdagsvalet får Stefan Löfven en fråga om vilken som blir Socialdemokraternas viktigaste valfråga.

– Jobben är alltid för oss väldigt viktiga, det är vår möjlighet att bilda välfärd. Vi måste investera mycket mer, i bostadsbyggande, utbildning, i sjukvården och äldreomsorgen.

Vägrar samarbeta med SD

Efter IT-skandalen på Transportstyrelsen har det blåst hårt kring statsministern och hans regering. Under onsdagen kom nästa smäll, då Sverigedemokraterna valde att väcka en misstroendevotering mot statsministern. Just SD är ett parti som Stefan Löfven under inga omständigheter kan tänka sig att samarbeta med, understryker han.

Vid sidan av de politiska frågorna fick statsministern ett antal tittarfrågor om både idrott och musik. Han berättade då att han följer fotbollen och gläds med Östersunds framgångar, både nationellt i Allsvenskan och internationellt. Men statsministern betonade samtidigt att han själv är GIF-Sundsvall-supporter.

Stefan Löfven berättade också att han tycker mycket om musik och gärna lyssnar till Eva Dahlgren, Ulf Lundell, Bruce Springsteen, Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Han sa också att det finns musik som han inte spelar självmant – "den utpräglade country and western-musiken, det är mer sällan:"

Texten uppdateras.