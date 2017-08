Leo "Kinesen" Carmona erkänner Arlandarånet

– Jag planerade det och var med och utförde det. Och jag ångrar det djupt, det har förstört mitt liv, säger han till ETC.

Det var den 12 juli 2002 som det spektakulära rånet genomfördes på Arlanda. Två maskerade män med automatkarbiner gav sig på två väktare då de var i färd med att lasta säckar med utländska sedlar in i en värdetransport. Rånarna lastade 13 stycken 40-kilossäckar med pengar i sin bil och körde i väg. Bytet blev hela 44 miljoner kronor.

Carmona: "Jag ångrar det djupt"

Pengarna har aldrig återfunnits och ingen har dömts för själva rånet. I somras preskriberades det.

En av dem som sedan länge misstänks för rånet är Leo "Kinesen" Carmona. Han var med och grundade den kontroversiella hiphopgruppen Kartellen. Gruppen fick stor uppmärksamhet när deras spelning på Keep it loud-festivalen i Linköping drogs in 2014. Anledning var att kommunen ansåg att medlemmarna glorifierade våld. Gruppen polisanmäldes även av Sverigedemokraterna 2013 för låten "Svarta Duvor & Vissna Liljor".

Först nu, efter drygt 15 år, erkänner Leo "Kinesen" Carmona sin inblandning i det spektakulära rånet.

– Jag planerade det och var med och utförde det. Och jag ångrar det djupt, det har förstört mitt liv. Jag kommer att kontakta väktarna som utsattes och be om förlåtelse, säger han till ETC.

Carmona är dömd till livstids fängelse för anstiftan till mord och sitter just nu på Skänningeanstalten i Östergötland. Det manliga mordoffret ska enligt polisen också ha varit inblandat i Arlandarånet, men det nekar Carmona till.

Kartellen Hiphopgruppen Kartellen bildades i et finskt fängelse av Leo "Kinesen" Carmona och Janne "Babyface" Raninen 2008. I slutet bestod gruppen av Sebbe Staxx och Kinesen som skrev gruppens låttexter. Kartellens budskap var "verklighetsbaserad hiphop från gatan som representerar alla miljonprogram". 2013 polisanmälde Sverigedemokraterna gruppen för låten "Svarta Duvor & Vissna Liljor", ett samarbete mellan Kartellen och Timbuktu. Texten innehåller raden "Dunka Jimmie gul & blå, hissa i en flaggstång”, och Sverigedemokraterna menade att det kunde ses som ett hot. Åklagaren valde dock att inte väcka åtal. 2014 avbokades även gruppens spelning på musikfestivalen Keep it loud i Linköping. Kartellen glorifierar våld och därför kan de inte spela där, menade kommunen.

En av flyktbilarna hittades utbränd efter rekordrånet. Foto: ROGER VIKSTRÖM

Carmona hoppas kunna vara en förebild: "Lyckats vända mitt liv"

Han hymlar inte med att han levt ett kriminellt liv, något han i dag ångrar,

– Med musiken och skrivandet till hjälp vill jag bidra till att krossa illusionen av det lyckliga kriminella livet där alla är bröder och tar hand om varandra och där det inte finns girighet och maktbegär.

– I dag har jag lyckats vända mitt liv och gör något produktivt och konstruktivt. Jag hoppas att jag kan vara en förebild för folk med liknande bakgrund som mig, säger han till ETC.

Tillsammans med journalisten Cyril Hellman har Carmona skrivit en bok som är baserad på historier runt hans liv och som släpps i september – "Spelet är spelet". Säljer den bra finns det tankar på en uppföljare – en bok om Arlandarånet.