Det var under onsdagskvällen som hotellet i närheten av Gran Sasso-bergen i Abruzzo-regionen, drygt fyra mil från kuststaden Pescara, träffades av en kraftig lavin. Lavinen tros ha utlösts av de jordbävningar som inträffade i området under onsdagen. BBC rapporterar att en räddningsstyrka under natten kämpat för att ta sig fram till hotellet men gå grund av de kraftiga snöoväder har de haft svårt att ta sig fram. Flera vägar är blockerade. Först vid 03-tiden i natt kom de första räddningsarbetarna fram till platsen och kunde börja sökandet efter överlevande. Upp emot 30 personer saknas och tros ha omkommit.

– Det är många döda, säger Antonio Crocetta, som leder räddningsstyrkan på plats.

Taket på hotellet ska delvis ha kollapsat. Foto: Twitter

Han och många arbetare jobbar nu febrilt på plats.

Rescuers in central Italy say many people have been killed after a hotel was hit by an avalanche https://t.co/cieDTc83wH — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 19 januari 2017

Hotellet vid Gran Sasso begravt i snö efter lavinen

Taket på hotellet ska delvis ha kollapsat när byggnaden träffades av lavinen och det var boende i området som då slog larm. Enligt nyhetsbyrån AP så ska det tre våningar höga hotellet i stort sett ha begravts under snö. 20 gäster och sju anställda uppges ha befunnit sig på hotellet, enligt BBC.

Flera jordbävningar i Abruzzo-regionen

Samma region drabbades av fyra jordbävningar under onsdagen, där den kraftigaste uppmättes till 5,7 på Richterskalen. Flera efterskalv har känts av under natten mot torsdag.

30 personer uppges ha omkommit. Foto: Twitter/Rainews 24

An avalanche triggered by yesterday's earthquake hit a hotel in Abruzzo. Local media talking of 30 deaths pic.twitter.com/PkH0ueVgSG — Raw News (@RawNewsLive) 19 januari 2017