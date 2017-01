Den enorma lavinen träffade det lilla spa-hotellet i närheten av Gran Sasso-berget i Abruzzo-regionen, drygt fyra mil från kuststaden Pescara. Den ska ha utlösts av de jordbävningar som inträffade i området under onsdagen. BBC rapporterar att en räddningsstyrka under natten kämpat för att ta sig fram till hotellet men gå grund av de kraftiga snöoväder har de haft svårt att ta sig fram.

Flera vägar är blockerade och vissa räddningsarbetare fick ta sig fram på skidor. Först vid 03-tiden i natt kom de första fram till platsen och kunde börja sökandet efter överlevande. Ambulanser uppges vara fast på vägen utan att kunna komma fram.

Hittills har en person hittats död men upp emot 30 personer saknas fortfarande och befaras ha omkommit, rapporterar nyhetsbyrån Ansa.

– Det är många döda, säger Antonio Crocetta, som leder räddningsstyrkan på plats.

Två personer har hittats levande. De påträffades utanför det förstörda hotellet och fördes till sjukhus. En av dem, en 38-årig man, berättar att han var ute och hämtade en sak i sin bil när lavinen slog till.

– Lavinen kom och jag begravdes i snön men jag lyckades gräva mig uppa, säger han enligt BBC som hänvisar till nyhetsbyrån Ansa.

Rescuers in central Italy say many people have been killed after a hotel was hit by an avalanche https://t.co/cieDTc83wH