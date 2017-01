En lastbil körde på söndagsmorgonen, lokal tid, på flera personer längs promenadstråket Armon Hanatziv i Jerusalem.

Flera medier, bland annat Jerusalem Post, skriver om fyra döda: tre kvinnor och en man, alla mellan 20 och 30 år gamla.

Israelisk räddningstjänst har gått ut med att 15 personer har skadats, varav en kvinna ska ha skadats allvarligt. Enligt AP är det israeliska soldater som har rammats.

Tidningen Ynet uppger att vissa till en början satt fast under lastbilen.

Enligt lokala medier körde lastbilen rakt in i människor vid en busshållplats. Ett vittne från räddningstjänsten berättar för Jerusalem Post hur han såg en lastbil köra in en grupp unga människor som precis hade gått av en buss.

Föraren ska vara palestinier, uppger Reuters. Lastbilen uppges ha registreringsskyltar från Israel.

– Terroristen kom från Alar street. Han såg en grupp människor komma av en buss och stanna längs promenadstråket. vad vi vet så gasade han på och träffade dem, säger polisens talesperson Galit Ziv enligt Ynet.

Polisen uppger att man har skjutit och "oskadliggjort" förövaren. Lastbilen ska vara fylld med kulhål, rapporterar i24.

#BREAKING At least four killed in #Jerusalem truck attack, many more are wonded pic.twitter.com/ywNOtBCHoQ