Gisslandrama nära universitet i USA

Ett stort polispådrag sattes i gång i närheten av University of Alabama i Tuscaloosa, Alabama, USA, på tisdagen.

Polisen fick in ett larm om ett misstänkt gisslandrama i närheten av universitetets campus.

Det ska handla om ett rån mot en bank, med efterföljande gisslansituation. Banken ligger på andra sidan gatan, sett till universitetsområdet.

Enligt ett larm som gick ut på skolan har polisen agerat på uppgifter om en "aktiv gisslansituation".

Police are responding to reports of a hostage standoff near the University of Alabama campus. https://t.co/FsVTnoSclF

Polisen spärrade av området som omger platsen, och AP rapporterar att polis i militärliknande fordon rörde sig på platsen.

ABC News rapporterar, via lokal WBMA, att det ska ha rört sig om en misstänkt person som höll gisslan på One Credit Union-banken.

Det är oklart hur många som togs gisslan.

De första uppgifterna till polisen ska ha rört en beväpnad person, inte ett rån.

Senare gick polisen ut med att den misstänkte gripits, och att ingen person kommit till skada.

DEVELOPING: Hostage situation underway at credit union in Tuscaloosa, AL; not yet clear how many hostages are inside https://t.co/bZFwNiHfbn pic.twitter.com/XCorLKhpGG