Klass 1-varning för kuling: Ett lågtryck rör sig norrut över Baltikum och in över Finland vilket ger blåsigt i de östra farvattnen. Det är kulingvarning utfärdade från mellersta Östersjön och vidare norrut.

Klass 1-varning för sent snöfall: Under natten mot söndag rör sig ett snöfallsområde in över norra Norrland. Snöfallet ligger kvar under stora delar av dagen innan det drar bort natt mot måndag.

Brandrisk: Risken för gräsbränder är under lördagseftermiddagen lokalt stor i inre Götaland, stora delar av Svealand och lokalt även i södra Norrland.

Källa: SMHI