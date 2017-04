Kvinna sköts under antiterrorinsats

Det var under en antiterroroperation i nordvästra London och i Kent som flera personer greps och en kvinna blev skjuten av polis.

Beväpnad polis tog sin in i en fastighet i området Willesden i nordvästra London strax före klockan 19 på torsdagskvällen, lokal tid. I samband med det blev en kvinna – som har varit under utredning – skjuten, skriver polisen och lokala medier, bland annat Sky News.

Kvinnan är i 20-årsåldern och fördes till sjukhus med ambulans. Där vaktas hon av polis. Det är oklart hur allvarligt skadad hon är.

Polisen skriver i sitt uttalande att de väntar på en uppdatering om skadeläget. Ingen annan ska ha skadats.

Counter Terrorism operation in #Willesden - Four arrested and woman shot #Brent https://t.co/B1BNBT4pZB pic.twitter.com/8VGLXMPOu9