Kushner och Trump är det nya maktparet

Jared Kushner, 36, svärson, seniorrådgivare.

Affärsman i fastighetsbranschen, gift med Ivanka Trump, dotter till presidenten. Får en nyckelpost i Vita huset. Spelade en viktig roll som organisatör i valkampanjen. Uppskattad av sin svärfar som kallar honom ”mycket smart”. Ska syssla med bland annat utrikespolitik och den israelisk-palestinska konflikten. ”Han kan vara till stor hjälp. Jag vill väldigt gärna bli den som skapar fred mellan Israel och palestinierna”, säger Trump.

Ivanka Trump, 35, dotter, utan officiell befattning.

Affärskvinna, vice vd i Trumps koncern och ägare av ett eget framgångsrikt modeföretag. Gift med Jared Kushner. Pappans kanske närmaste rådgivare som väntas spela en viktig roll också i Vita huset, även om hon inte har någon officiell post. Engagerar sig för reformer inom barnomsorgen, bland annat för betald föräldraledighet. Har nära 2,8 miljoner följare på Twitter.

Mike Pence, 57, vicepresident.

Före detta guvernör i Indiana och republikansk kongressman under sex mandatperioder. Chef för presidentens övergångsteam. Fungerar som kontaktman mellan presidenten och kongressen samt som brobyggare till det republikanska partiet, med vilket Trump har haft frostiga relationer. Evangelikalt kristen och anhängare av den konservativa Tea Party-rörelsen. Tidigare programvärd på en högerinriktad radiostation.

Reince Priebus, 44, Vita husets stabschef.

Ordförande i republikanernas nationella kommitté, advokat. Sanerade det skuldtyngda Republikanska partiets finanser. Höll distans till Trump under primärvalen, men var en av de första etablerade republikanska politikerna som uttalade sitt stöd för Trump sedan han blivit partiets kandidat. Priebus använde den starka valorganisation han byggt upp i partiet till att genomföra Trumps segerrika valkampanj. Anses stå presidenten nära.

Steve Bannon, 62, chefsstrateg.

Tidigare bankman, filmproducent samt medgrundare av och chef för den högerextrema sajten Breitbart. Var chef för Trumps valkampanj. Kontroversiell och hårdför populist som kämpar mot det politiska etablissemanget, också det republikanska. ”Vi ser oss själva som våldsamt anti-etablissemanget, särskilt anti den permanenta politiska klassen”, har Bannon sagt om sin verksamhet på Breitbart. Har anklagats för antisemitism.

Kellyanne Conway,49, rådgivare.

Valstrateg och opinionsmätare, verksam inom det republikanska partiet och har arbetat för en lång rad ledande politiker genom åren. Har varit politisk kommentator i CNN, Fox och andra ledande medier. Var en av kampanjcheferna under Trumps valkampanj efter att i primärvalet ha arbetat för en annan kandidat. Framträdde ofta i tv under kampanjen som en av Trumps ledande talespersoner, också under övergångsperioden efter valsegern. Blir nu den högst uppsatta kvinnan i Vita huset.

Michael Flynn, 58, nationell säkerhetsrådgivare.

Pensionerad general och tidigare chef för USA:s militära underrättelsetjänst. Militär rådgivare till Trump under valkampanjen. Ser ”radikal islamistisk terrorism” som den stora faran för USA och vill minska invandringen från muslimska länder. ”Jag har varit i krig med islam eller en del av islam under det senaste årtiondet”, sade Flynn till al-Jazeera i en intervju.

James Mattis, 66, försvarsminister (om senaten godkänner utnämningen).

Pensionerad general i marinkåren. Tidigare högste befälhavare för de amerikanska styrkorna i Mellanöstern och Centralasien. Deltog i krigen i Afghanistan och Irak. Hårdför och offensiv militär som kallas ”Mad Dog”. Kritisk mot president Obamas kompromisspolitik gentemot Iran, ett land som han anser vara det största hotet mot fred i Mellanöstern. Mattis uttrycker också – till skillnad mot Trump – kritik mot Rysslands inblandning i Ukraina och Syrien.

Rex Tillerson, 64, utrikesminister (om senaten godkänner utnämningen).

Tidigare chef för oljejätten Exxon Mobil. Kontroversiell på grund av sina nära relationer med Rysslands president Vladimir Putin. Tillerson har arbetat för Exxon i Ryssland och slutit omfattande affärsavtal med både ryska myndigheter och företag. Motsatte sig sanktionerna mot Ryssland efter den ryska annekteringen av Krim. Hans ryska engagemang är ämne för intensiva utfrågningar i senaten.

Betsy DeVos, 59, utbildningsminister (om senaten godkänner utnämningen).

Affärskvinna, miljardärska och republikansk politiker. Hon och hennes familj är stora bidragsgivare till republikanerna. Tidigare ordförande i republikanska partiet i Michigan. Känd för att kämpa för friskolor som ett alternativ till offentliga skolor. Lärarnas fackliga organisationer kritiserar hennes utnämning till utrikesminister, medan den välkomnas av anhängare till privatisering av skolorna.