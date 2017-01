Silvias lyxiga jacka går i Madeleines stil

Julen var tuff för drottning Silvia, som på sin födelsedag dagen innan julafton fick föras till Danderyds sjukhus, efter att ha drabbats av yrsel. Drottningens tillstånd tvingade henne att stanna kvar på sjukhuset i två nätter innan hon var bra nog för att åka hem.

När drottningen mådde något bättre bar det traditionsenligt av till Stenhammars slott utanför Flen. Där firade drottningen och kungen in det nya året. Och sen bar det av igen. På onsdagen publicerade hovet en bild på kungaparet när de tillsammans vandrar i de schweiziska Alperna, och under torsdagen kunde Expressen visa exklusiva bilder från alpsemestern, på drottningen tillsammans med dottern prinsessan Madeleine. Även Chris O'Neill, prins Nicolas och prinsessan Leonore är på plats i Alperna.

Både på hovets och på Expressens bilder har drottningen synts i en lyxig vinterjacka av det tyska märket Bogner, något som först uppmärksammades på Twitter-kontot UFO No More. Originalpriset på modellen, kallad MABEL-D, uppgår till över 16 000 svenska kronor.

Och det är tydligt varifrån inspirationen kommer, enligt Expressens modeexpert Emma Danielsson:

Prinsessan Madeleine.

– Det är en ganska klassisk vinterjacka i modellen och färgmässigt. I vanliga fall är det här något vi brukar se Madeleine bära. Det är väldigt typiskt hennes stil, och man ser att hon har en väldigt liknande jacka. Men Silvias ser betydligt lyxigare ut, både det blanka materialet och den stora pälshuvan. Figursydd. Den ser väldigt lyxig ut, säger Emma Danielsson.

