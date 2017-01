Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Prinsessan Sofia besökte Båstad i augusti 2016 och kom då till en väl-görenhetsmiddag iförd en dräkt från Diane von Furstenberg. Prislappen landar på strax över 4 000 kronor. Foto: (C) Pelle T Nilsson / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

På kungens 70-årsdag såg vi Madeleine i riktiga dyrgripar. Kappan från Alexander McQueen kostar omkring 20 000 kronor och klänningen som skymtas under, från Giambattista Valli, kostar runt 26 000 kronor. Foto: Sven Lindwall

Kronprinsessan Victoria bar kläder värda minst en halv miljon kronor under 2016, enligt modebloggen The Royals and I.

Men – alla kläder betalar hon inte för själv.

– Jämfört med andra kungligheter i Europa är det inte så mycket pengar, säger Expressens modeexpert Emma Danielsson.