Madeleines och Chris beslut om framtiden

De senaste sju åren har prinsessan Madeleine med familj varit bosatta i tre olika länder. För Madeleine bar det av till New York och USA 2010. Hon gjorde sedan en kort mellanlandning med Chris och barnen i Stockholm innan flyttlasset gick till London.

Det var i augusti 2015 som de började bosätta sig i staden i England – där Chris själv växt upp och där flera av parets vänner fanns.

Sedan dess har de levt ett undanskymt liv i den lugna stadsdelen Belgravia – där de får leva relativt ensamma, fria från uppståndelse och nyfikna människor på stan som känner igen det svenska prinsessparet.

– Vi är väldigt nöjda här just nu. Det är här Chris jobbar och har sin ”business”, men det är ingenting som säger att vi kommer att vara här för all framtid, berättade prinsessan Madeleine i en stor intervju med Expressen tidigare i år.

Prinsessan Madeleine och Chris O'Neill under kungens 70-årsfirande. Foto: PATRIK ÖSTERBERG / PATRIK C ÖSTERBERG/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Vändningen från Chris för familjens skull

Att bo i London är i huvudsak ett beslut som är fattat för att Chris skull. Han ville inte bo i New York eller Stockholm.

Han arbetar bland annat med Wilton Payments som sköter betallösningar åt företag i hela Europa och tillbringar därför mycket tid på resande fot.

Att då ha London som bas underlättar, eftersom de flesta av resorna då kan ske över dagen och han kan komma hem till sin älskade familj varje kväll.

– Resorna jag gör till exempelvis Zürich eller Milano är över dagen, så att jag på det sättet slipper spendera en natt på hotell, har O'Neill berättat för Expressen.

Samtidigt: Madeleine har kvar många av sina vänner i Stockholm och Sverige – men har ändå, för sin man och för barnens skull, varit beredd att bo utomlands.

Prinsessan Madeleine och Chris ONeill under en shoppingtur i Paris. Foto: GENGIS BORDENAVE / STELLA PICTURES / FAMEFLYNET FAMEFLYNET FRANCE

Madeleines krav

Men Madeleine har haft ett krav: Barnen måste få en anknytning till Sverige.

Dels för att Madeleine själv tycker om Stockholm och Sverige så mycket, dels av respekt för att kungen gett barnen Leonore, 3, och Nicolas, 2, prins- och prinsesstitlar.

– För mig är det viktigt att prata om Sverige med dem, pusha på med det svenska språket. Det är viktigt att de får en svensk uppväxt trots att vi bor utomlands. Vi har en svensk barnflicka till exempel och svenskan är en stor del i vårt liv, har hon berättat för Expressen.

Chris O'Neill har därför fått kompromissa och under längre perioder bor prinsessfamiljen numera i Stockholm. Det är också därför som prinsessan Leonore i förra veckan började svensk förskola.

Tanken är, enligt hovet, att hon ska få en anknytning till Sverige under de perioder som familjen är här. När familjen bor i London går hon i förskola där.

Enligt hovets informationschef Margareta Thorgren kommer även Chris O'Neill att bo med Madeleine och barnen när de periodvis bor i lägenheten på Hovstallet i Stockholm.

– Chris O'Neill är affärsman och heltidsförvärvsarbetare. Att familjen tillbringar långa perioder i Sverige påverkar inte hans arbete. Han gör fortfarande regelbundet tjänsteresor. Skillnaden är var familjen har sin bas och vart han åker när arbetet är slut, säger Thorgren.

Under veckan gick hovet också ut och berättade att prins Nicolas väntas börja förskola i London under hösten. Så småningom ska han också skolas in i Sverige och kunna gå i förskola när familjen är i Stockholm.

Prinsessan Madeleine och prins Nicolas. Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES PELLE T NILSSON

Lever olika liv

I London lever Madeleine och Chris två väldigt olika liv. Medan Chris arbetar mycket och oregelbundna tider är Madeleine ofta med barnen på dagarna. Det innebär mindre tid till officiella åtaganden – något som hon själv har varit öppen med när hon kritiserats.

– Det är klart att man blir ledsen av kritik, samtidigt som jag också förstår. Men nu har jag valt att verkligen satsa de här småbarnsåren på mina barn. Men det är klart, ju äldre de blir så vill jag göra fler officiella åtaganden, har hon berättat.

I hemlighet har hon också börjat arbeta på ett barnboksprojekt. Hon släppte nyheten i en intervju i London med Expressen.

– För tillfället kan jag bara säga att det kommer att bli roligt. Det känns väldigt kul.

Men trots besluten om barnens framtid i Sverige är ingen flytt hit aktuell.

– Familjen bor stadigvarande i London och hovet har ingen information om något annat, säger Margareta Thorgren.