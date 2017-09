Foto: KENSINGTONROYAL/EPP / /ALL OVER PRESS E-PRESS PHOTO.COM

Kate Middleton engagerar sig i viktiga frågan om barns mentala hälsa. Foto: KENSINGTONROYAL/EPP / /ALL OVER PRESS E-PRESS PHOTO.COM

Kate Middleton engagerar sig i viktiga frågan om barns mentala hälsa. Foto: KENSINGTONROYAL/EPP / /ALL OVER PRESS E-PRESS PHOTO.COM

I början av september bekräftade Kate Middleton och prins William det som många i England anat en tid: att Kate väntar barn igen.

Paret har redan prinsen George, 4, och prinsessan Charlotte 1, tillsammans – och kanske har moderskapet fått Kate att ömma särskilt mycket för de allra yngstas välbefinnande.

Medverkar i kampanjvideo

Hon medverkar nämligen i en kampanjvideo som välgörenhetsorganisationen Anna Freud National Centre for Children and Families producerat – som handlar om just barns mentala hälsa.

– Att uppmuntra barn att förstå och vara öppna med deras känslor kan ge dem möjligheter att hantera de upp- och nedgångar i livet som livet kommer utsätta dem för, sa Kate Middleton när hennes medverkar i kampanjen blev känd, skriver Daily Mail.

Kate Middleton medverkar i kampanjvideon – som är riktad till barn. Foto: Skärmdump / Anna Freud National Centre for Children and Families

– Det är viktigt att våra barn förstår att känslor är normala och att de får tillräckligt bra självkänsla att våga fråga om saker när de har det kämpigt, fortsatte hon.

Hon menar att den här typen av kampanjer kan fungera som ett viktigt stöd för föräldrar – eftersom barn får hjälp att uttrycka sina egna känslor och möta andras.

"Det hjälper oss att prata om tankar och känslor"

I videon, som riktar sig till barn, förklarar Kate Middleton att mental hälsa handlar om vad vi känner och tänker:

"Sådant som inte syns, men som påverkar oss varje dag, och att prata om det här kan vara svårt. En välgörenhetsorganisation som heter Anna Freud National Centre for Children and Families har gjort den här filmen för barn som du".

Hon fortsätter:

"Det hjälper oss alla att tala om vår mentala hälsa, vad man ska säga och vem man ska prata med med när vi känner saker som är för svåra att hantera på egen hand, och hur man lyssnar när någon av ens vänner har det jobbigt. Ibland kan ett enkelt samtal göra saker bättre".