Kändistätt på drottning Silvias gala

NEW YORK. Stjärnspäckat värre när Silvia och Madeleine bjöd in till gala i New York.

Bland gästerna på restaurang Cipriani på Broadway syntes skådespelaren Malin Åkerman, Sofia Hellqvists mentor Barbro Ehnbom och artisten Efva Attling.

Men smakar det så kostar det. Syftet med Childhood foundations årliga Thank You-gala är att samla in så mycket pengar som möjligt till förmån för utsatta barn – och gästerna hade betalat upp mot 800 000 kronor för att få njuta av galan.