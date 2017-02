H.M. Konungen

H.M. Drottningen

H.K.H. Prins Carl Philip

H.K.H. Prinsessan Sofia

H.K.H. Prinsessan Madeleine

Mr. Christopher O'Neill

Hedersgäster:

H.E. the Right Honourable David Johnston, The Governor General of Canada and

H.E. Mrs. Sharon Johnston

Officiell delegation:

The Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science, Kanada

The Honourable Larry Bagnell, Member of Parliament (Yukon)

The Honourable Thomas Mulcair, Leader of the New Democratic Party of Canada

Mr. Bruce Stanton, Deputy Speaker of the House of Commons

H.E. Mrs. Heather Grant, Ambassador of Canada, Kanada

Ms. Alex Bugailiskis, Assistant Deputy Minister, Europe, Middle East and

Maghreb, Global Affairs Canada

Mr. Roy Norton, Chief of Protocol of Canada

Ms. Patricia Jaton, Deputy Secretary to the Governor General of Canada

Övrig delegation:

The Honourable Perrin Beatty, President and Chief Executive Officer, The Canadian Chamber of Commerce

Ms. Joy Nott, President and Chief Executive Officer, Canadian Association Importers & Exporters (I.E. Canada)

Ms. Karen Oldfield, President and Chief Executive Officer, Halifax Port Authority

Ms. Nadia Duguay, Co-founder and Executive Co-Director, Exeko and Member, Executive Committee, CCUNESCO

Ms. Alia Hogben, Executive Director, Canadian Council of Muslim Women

Mr. Daniel Alfredsson, Senior Advisor, Ottawa Senators Hockey Club

Ms. Maatalii Okalik, President, National Inuit Youth Council, Inuit Tapiriit Kanatami (ITK)

His Worship Naheed K. Nenshi, Mayor of Calgary

Dr. Sophie d'Amours, Canada Research Chair in Planning Sustainable Forest Value Networks and Vice-Dean of Research and Creation, Laval University

Mr. Iain Stewart, President, National Research Council (NRC)

Professor emer. Arthur B. McDonald and Mrs. Janet McDonald, Nobelpristagare i fysik 2015, Kanada

Ms. Kelly-Ann Benoit, Executive Assistant (Lady-in-waiting), Office of the Secretary to the Governor General

Mr. Duncan Mousseau, Director, Policy, Planning and Editorial Services, Office of the Secretary to the Governor General

Ms. Christine MacIntyre, Executive Director, Events, Household and Visitor Services, Office of the Secretary to the Governor General

Ms. Annabelle Cloutier, Director, Communications and Public Affairs, Office of the Secretary to the Governor General

Major Nicolas St-Amant, Aide-de camp

Ms. Camille LaPalme, Policy Advisor, Office of the Secretary to the Governor General

Ms. Diana Mendes, Special Assistant, Parliamentary Affairs. Advisor to The Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science

Svensk uppvaktning:

Ambassadör Per Sjögren och Fru Astrid Lillo Sjögren, Kanada

Kabinettskammarherren Konserthuschef Stefan Forsberg

Förste livmedikus Professor Jan Östergren

Hovdamen Fru Harriet Bredelius

Överadjutanten Generalmajor Urban Molin

Riksdagen:

Talman Urban Ahlin och Journalist Jenni Ahlin

Riksdagsledamot Annicka Engblom, (M) Ordf. i Svensk-Kanadensiska

Vänföreningen i Riksdagen

Partiordförande:

Partiordförande Anna Kinberg Batra, (M)

Partiordförande Jan Björklund, (L)

Förste vice partiordförande Jakob Forssmed, (KD)

Regeringen:

Statsminister Stefan Löfven och Fru Ulla Löfven

Statsrådet Helene Hellmark Knutsson, Högre utbildnings- och forskningsminister

Statsrådet Ann Linde och Herr Mats Eriksson, EU och handelsminister

Statsrådet Morgan Johansson, Justitie- och migrationsminister

Statsrådet Anna Ekström och Civilingenjör Lars Ekström, Gymnasie-och kunskapslyftsminister

Regeringskansliet:

Statssekreterare Karin Röding, Utbildningsdepartementet

Protokollchefen Ambassadör Klas Molin och Fru Theresa Ildefonso, Utrikesdepartementet

Departementsrådet Ambassadör Teppo Tauriainen, Utrikesdepartementet

Myndigheter:

Överbefälhavaren General Micael Bydén och Fru Anita Carlman

Landshövding Chris Heister, Stockholms län

Landshövding Anneli Hulthén och Herr Sten Ljunggren, Skåne län

Föreståndare Björn Dahlbäck, Polarforskningssekretariatet

Trossamfund:

Ärkebiskop Antje Jackelén och Kyrkoherde Heinz Jackelén

Kanadensiskt näringsliv:

Mr. Mark Henderson, Chairman Ericsson Canada

Dr. Robert Lamb and Dr. Alice Lamb, CEO, Canadian Light Source

VD Thore Sekkenes och Fru Magdalena Sekkenes, Bombardier Transportation Sweden AB

Svenskt näringsliv:

Styrelseordförande Jacob Wallenberg och Kulturkonsult Annika Levin

Styrelseordförande Marcus Wallenberg och Arkitekt SAR Fanny Sachs

Direktör Carina Håkansson och Överläkare Iwar Sjögren, Skogsindustrierna

Besökta institutioner:

Kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach och Professor Stuart Slorach

Kommunfullmäktiges ordförande Kent Andersson och Fru Monica Blomberg, Malmö

Direktör Ylva Berg, Business Sweden

Professor Danuta Wasserman och Professor Jerzy Wasserman, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, KI, Stockholms län

Vikarierande Rektor Karin Dahlman-Wright och Professor Anthony Wright, KI

Docent Anna Falk, Institutionen för neurovetenskap, KI

Professor Johan Fritzell, ARC på KI

Preses Professor Christina Moberg, Kungl. Vetenskapsakademien

Rektor Professor Kerstin Tham och Fotograf Jan Tham, Malmö Högskola

Rektor Professor Torbjörn von Schantz och Fru Anne Selga von Schantz, Lunds universitet

Managing Director Anders Johansson och Fru Anna Wallenberg, Westport AB Sweden

VD Martin Lundstedt och Fru Eva Lundstedt, Volvo Group

Professor John Womersley and Mrs. Claire Dougan, Director General, ESS

VD Magnus Kårestedt och Fru Helena Kårestedt, Göteborgs hamn AB

Rektor Wilhelmina Hoffman och Herr Christer Larsson, Stiftelsen Silviahemmet

Kultur, media:

Chefredaktör Fredric Karén och Chefredaktör Sofia Wadensjö Karén, Svenska Dagbladet

Övriga:

VD Maria Rankka, Stockholms Handelskammare

Herr Mats Sundin

Honorärkonsul Per Jessing och Fru Gunilla Jessing, Kanadas konsulat i Göteborg

Postdoc. Shireen Sindi, ARC på KI

Ordförande Isak Utsi, Samiska ungdomsförbundet Sáminuorra

Herr Börje Salming och Fru Pia Salming

F.v. ambassadörer:

Ambassadör Ingrid Iremark och Herr Thomas Thornquist, Ambassadör i Kanada 2005-2010