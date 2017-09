Under måndagens tacksägelsegudstjänst för den nye, lille prinsen, strålade kungligheterna i kapp i Slottskyrkan, i Stockholm.

Kronprinsessan Victoria

Foto: PELLE T NILSSON

Kronprinsessan bar en beige knälång klänning med drapering över axeln, från Fadi el Khoury, enligt bloggen "The Royals and I". Hon matchade snyggt med ett par beige lackpumps, från Gianvito Rossi, och en väska i samma färg, från danska By Malene Birger.

Hon håller resten av klädseln väldigt enkel och har inte onödigt mycket smycken och accessoarer. Enkelt och fint.

Prinsessan Madeleine

Foto: PELLE T NILSSON

Prinsessan Madeleine har verkligen fastnat för blommiga mönster och vi har sett henne i ett flertal blommönstrade klänningar den senaste tiden. Den här gången bär hon en svart klänning med småblommigt mönster med markering under bysten, från favoritdesignern Erdem.

Hon matchar med svart, liten väska och ett par svarta pumps. Dessutom har hon en urläcker frisyr som känns väldigt modern.

Drottning Silvia

Foto: PELLE T NILSSON

Drottningen är ursnygg i sin ljusrosa pennkjol och kavaj, från Valentino, enligt bloggen "The Royals and I" i samma rosa nyans varvat med ett spännande mönster i midjan. Draperingen i midjan drar blicken till sig och hon matchar snyggt med en vit hatt, svarta skor och väska.

En väldigt härlig och fräsch outfit som Silvia bär upp på ett fantastiskt sätt.

Lina Frejd

Foto: PELLE T NILSSON

Sofias syster, Lina, bar en plommonlila klänning med ett knyt i halsen. Hon matchade med vit väska och ett par svarta pumps. Tyvärr känns det som att klänningen inte sitter helt perfekt utan verkar snarare lite för lång i ärmarna. Men trots det så är Lina tjusig och har ett diadem i håret.

Sara Hellqvist

Foto: PELLE T NILSSON

Systern Sara har en ljusgrå spetsklänning med korta ärmar som markerar axlarna fint. Hon matchar snyggt med svarta skor och väska, men den lilla blomman i håret hade hon kunnat skippa. Man hade hellre sett en liten hatt på hennes huvud i stället.