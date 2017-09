Under fredagen publicerade hovet en bild på prins Carl Philips och Sofias andra son.

Prins Carl Philip, 38, och prinsessan Sofia, 32, har fått sitt andra barn – och gett prins Alexander, 1, ett syskon. Närmare bestämt en pojke.

Den nya prinsen föddes under torsdagen och var 49 centimeter lång och vägde 3,4 kilo vid födseln.

Nu visas han också upp för världen – för första gången.

Under fredagen publicerade kungahuset den första bilden på Sveriges nya prins. På bilden står Carl Philip och Sofia tillsammans med sin nyfödda son som ligger i ett babyskydd. På bilden har prinsen på sig en vit mössa och en filt över sig.

"Nog för ett fotbollslag"

Innan bilden var det bara några få utvalda personer som hade fått titta på den lille prinsen.

– Jag har pratat med samtliga medlemmar i familjen och de har sett en liten bild, sa prins Carl Philip på sin presskonferens på Danderyds sjukhus.

Kungens kommentar om bilden:

– En välskapt ung man.

Det var en glad prins Carl Philip som mötte pressen vid Danderyds sjukhus på torsdagen efter födelsebeskedet.

– Han har lite av Alexanders drag, så det är kul, säger pappa prins Carl Philip.

– Jag tror att Alexander är glad över att ha fått en lillebror.

Vid 17.30-tiden farfar kungen och farmor Silvia sitt nya barnbarn. Mindre än en timme senare, vid 18.15, lämnade de sjukhuset.

– Nu har drottningen och jag nog för ett fotbollslag, säger kungen.

– Underbart att se att alla mår bra, säger drottning Silvia utanför sjukhuset.

Vid 17-30-tiden farfar kungen och farmor Silvia sitt nya barnbarn. Foto: OLLE SPORRONG

Hyllar prinsessan Sofia

Carl Philip vill inte gå in på om barnet var väntat just denna under torsdagen, men är inget annat än nöjd med resultatet.

– Det blev perfekt.

Vidare hyllade prinsen sin hustru som mamma – nu till två söner:

– Jag har inga andra ord än att hon är fantastisk som mamma.

Valet att föda just på Danderyds sjukhus norr om Stockholm var ett aktivt val av prinsessan Sofia själv.

Den 19 april förra året föddes prins Alexander på samma sjukhus.

– Familjen känner att de har en anknytning, säger Margareta Thorgren, hovets informationschef.